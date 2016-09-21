Президент Бразилии: страна переживает момент "чрезвычайной политической стабильности"

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ООН, 21 сентября /ТАСС/. Президент Бразилии Мишел Темер заверил инвесторов из США в стабильности политической ситуации в крупнейшей южноамериканской стране. Соответствующее заявление глава государства сделал во время встречи с представителями деловых кругов в Нью-Йорке, где он принимает участие в работе Генеральной Ассамблеи ООН.
"В Бразилии мы сейчас переживаем момент чрезвычайной политической стабильности. Это стало возможным благодаря взаимодействию между исполнительной и законодательной ветвями власти, которое является залогом юридической безопасности. Все, о чем вы договоритесь с Бразилией, будет соблюдено", - отметил он.
Темер также призвал инвесторов вкладывать средства в экономику крупнейшей южноамериканской страны, которая переживает сложную финансовую ситуацию. "Сейчас мы открываем бразильский рынок, делает его более универсальным, так как мы убеждены, что для борьбы с безработицей и для роста экономики необходимо стимулировать производство, торговлю и сферу услуг", - сказал глава государства.
31 августа бразильские сенаторы большинством голосов поддержали инициативу об импичменте Дилмы Руссефф, ранее временно отстраненной от должности президента, но сохранили за ней право работать в государственных учреждениях. Через несколько часов Мишел Темер, занимавший пост вице-президента Бразилии в прежней администрации, официально вступил в должность главы государства. Защита экс- президента обжаловала решение о ее отставке. Во многих бразильских городах состоялись акции протеста против смены власти, которые не раз перерастали в беспорядки.