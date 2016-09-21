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ООН: гуманитарные операции в Сирии осуществляются непрерывно

Международная панорама
21 сентября, 22:23 UTC+3 ЖЕНЕВА /Корр. ТАСС, Константин Прибытков
Как заявили в Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов, движение конвоев было временно остановлено после атаки на конвой в городе Урем эль-Кубра
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ЖЕНЕВА, 21 сентября. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Гуманитарные операции ООН в Сирии осуществлялись в последние несколько дней непрерывно, приостановлена была только отправка транспортных колонн с грузами помощи в некоторые осажденные и труднодоступные районы. Об этом в среду в Женеве завили в Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

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"Движение конвоев различных агентств ООН в некоторые осажденные и труднодоступные населенные пункты было временно остановлено в понедельник (19 сентября) после атаки на конвой в городе Урем эль-Кубра", - отметил официальный представитель УКГВ Йенс Ларке. Он подчеркнул, что "в целом по стране, тем не менее, гуманитарные операции в последние дни продолжались непрерывно, чтобы оказывать помощь крайне нуждающимся людям, включая операции из Дамаска, трансграничные поставки и сбрасывание грузов с самолетов в Дейр-эз-Зоре". Как сообщил Ларке, эта помощь - продовольствие и предметы первой необходимости - была направлена "десяткам тысяч людей".

Что касается поставок в другие осажденные и труднодоступные районы, то, по словам официального представителя УКГВ, подготовка к таким операциям, приостановленная после инцидента в Урем эль-Кубре, сейчас возобновлена. "Мы готовы осуществить такие поставки, как только это станет возможно", - пояснил Ларке, подчеркнув, что ООН "продолжает призывать к обеспечению безопасного, безусловного, беспрепятственного и устойчивого доступа ко всем нуждающимся сирийцам, где бы они ни находились".

Совместный гуманитарный конвой ООН и Сирийского общества Красного Полумесяца подвергся обстрелу в районе Алеппо 19 сентября. Как сообщили во всемирной организации, были уничтожены или повреждены 18 из 31 грузовика в составе автоколонны. Позже в ООН объявили о приостановке наземных гуманитарных операций в Сирии. Тем не менее, Всемирная продовольственная программа провела плановую операцию по доставке продуктов питания и предметов первой необходимости в осажденный город Дейр-эз-Зор с помощью парашютных платформ.

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