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В прокуратуре Нью-Йорка назвали взрыв в мегаполисе преднамеренным актом терроризма

Международная панорама
21 сентября, 22:32 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Кирилл Волков
Прокурор Южного округа штата Нью-Йорк также сообщил, что подозреваемый Ахмад Хан Рахами пока не может быть должным образом допрошен следователями в силу слабого состояния здоровья
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НЬЮ-ЙОРК, 21 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Следствие имеет все основания считать, что взрывы в Нью-Йорке и Нью-Джерси, в которых подозревается 28-летний Ахмад Хан Рахами, являлись преднамеренными актами терроризма. Об этом сообщил в среду прокурор Южного округа штата Нью-Йорк Прит Бхарара.

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"Улики, собранные нами по данному делу, свидетельствуют, что это было преднамеренным актом терроризма", - заявил он. Прокурор также уточнил, что Рахами, который был ранен при задержании, пока не может быть должным образом допрошен следователями в силу слабого состояния здоровья.

Ранее в ФБР сообщили, что по данному делу также разыскиваются двое мужчин, которые обнаружили сумку с самодельным взрывным устройством, оставленную Рахами на тротуаре в центре Манхэттена, вынули из нее бомбу, положили ее на асфальт, после чего скрылись в неизвестном направлении. Как уточнил начальник городской полиции Джеймс О'Нил, эти двое могут быть никак не связаны с организацией взрывов, однако следователи ведут их розыск для проведения допроса.

Во вторник прокуратура выдвинула в отношении Рахами обвинения по четырем пунктам, включая изготовление и применение оружия массового поражения, а также нанесение ущерба собственности. В обвинительном заключении содержатся свидетельства о его причастности к двум инцидентам, которые произошли в минувшие выходные в штатах Нью-Йорк и Нью- Джерси.

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Взрыв в центре Манхэттена произошел в субботу вечером в квартале Челси, где расположено множество популярных ресторанов, баров и магазинов. В результате пострадали около 30 человек. Впоследствии правоохранительные органы обнаружили неподалеку от места взрыва самодельное взрывное устройство (СВУ), заключенное в скороварку. Оно было вывезено с места происшествия и уничтожено на специальном полигоне.

Утром в субботу в городке Сисайд-Парк (Нью-Джерси) сработало СВУ в мусорном баке, стоявшем рядом с дорогой, по которой должны были пробегать участники благотворительного марафона. К нему были прикреплены еще два устройства, которые не сработали, пострадавших в результате инцидента не было. На следующие день на железнодорожной станции Элизабет в том же штате были найдены пять взрывных устройств. Одно из них сработало в тот момент, когда полицейский робот-сапер пытался их обезвредить.

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