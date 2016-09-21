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Эрдоган поздравил Путина с успешными выборами в России

Международная панорама
21 сентября, 22:18 UTC+3
Лидеры двух стран также обсудили "актуальные вопросы дальнейшего развития российско-турецкого сотрудничества и проблематика сирийского урегулирования"
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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. По инициативе турецкой стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Турецкий лидер поздравил Владимира Путина с успешным проведением в России выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания", - отмечается в сообщении. Подчеркивается, что "были также обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития российско-турецкого сотрудничества и проблематика сирийского урегулирования".

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