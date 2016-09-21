Порошенко договорился с Лагард о визите миссии МВФ на Украину осенью

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КИЕВ, 21 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко провел переговоры с директором-распорядителем Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард в Нью-Йорке. Об этом сообщили в среду в пресс-службе украинского лидера.
"Петр Порошенко и Кристин Лагард договорились о следующем визите миссии МВФ на Украину осенью этого года", - говорится в сообщении.
Порошенко также выразил благодарность за решение совета директоров Фонда о продолжении программы сотрудничества с Украиной и выделения дополнительных объемов финансовой помощи.
В свою очередь Кристин Лагард призвала президента Украины Петра Порошенко продолжать экономические реформы в стране, сообщил официальный представитель МВФ Джерри Райс.
По словам Райса, Лагард и Порошенко "обсудили недавнее развитие экономических событий", относящихся к Украине. При этом глава МВФ "решительно высказалась за продолжение имплементации программы экономических реформ", выработанной властями в Киеве и поддержанной Фондом. Другой информации о встрече он не привел.
14 сентября Совет директоров МВФ после длительной паузы, которая составила больше года, возобновил свою программу кредитования для Украины, приняв решение о выделении Киеву третьего транша в размере $1 млрд. Позднее, 17 сентября, в беседе с корреспондентом ТАСС представитель Министерства финансов Украины на полях 13-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES) сообщил, что Киев ожидает от МВФ "еще один транш до конца года, предварительно, в размере $1,3 млрд, но точная сумма будет определена Советом МВФ".