США: беспилотник коалиции не находился над районом атаки на конвой в Сирии

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ВАШИНГТОН, 21 сентября. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Пентагон утверждает, что беспилотник возглавляемой США международной антитеррористической коалиции не находился над районом атаки на гуманитарный конвой ООН в районе Алеппо. С такой позицией выступил в среду официальный представитель Министерства обороны, капитан ВМС США Джефф Дэвис.
"Мы можем подтвердить, что ни один из наших летательных аппаратов - пилотируемых или беспилотных, американских или принадлежащих коалиции - не находился в районе Алеппо, когда произошла бомбардировка конвоя", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов о реакции на позицию российской стороны.
Ранее в среду официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что беспилотник типа Predator, способный наносить удары по наземным целям, находился вечером 19 сентября в районе атаки на гуманитарный конвой ООН в районе Алеппо. "Минобороны России располагает данными объективного контроля воздушной обстановки вечером 19 сентября в период, когда якобы был нанесен авиаудар по гумконвою", - сказал он.
"Вечером 19 сентября именно в этом районе, в воздухе, на высоте 3,6 тысячи метров и двигаясь со скоростью около 200 километров в час, находился ударный беспилотник международной коалиции, взлетевший с турецкой авиабазы Инджирлик. По эффективной отражающей поверхности данный летательный аппарат был идентифицирован нашими системами контроля воздушной обстановки, как беспилотный летательный аппарат типа Predator", - заявил Конашенков.
По его словам, данный аппарат "зашел в район населенного пункта Урум эль-Кубра, где находилась автоколонна, за несколько минут до ее возгорания". "И ушел спустя около 30 минут", - отметил генерал.
Совместный гуманитарный конвой ООН и Сирийского общества Красного полумесяца был атакован в районе Алеппо 19 сентября. Сообщалось, что в результате погибли порядка 20 человек.