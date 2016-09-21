Керри призвал власти и оппозицию Сирии поддержать женевское соглашение РФ и США

ООН, 21 сентября. /ТАСС/. США призывают правительство и силы оппозиции Сирии, а также мировое сообщество в целом, поддержать российско-американские договоренности, выработанные в Женеве в ночь на 10 сентября. Это подчеркнул госсекретарь США Джон Керри, выступая на министерском заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ситуации в Сирии.

"Будущее Сирии висит на волоске, и я призываю Совет (Безопасности) не сдаваться, а поддержать шаги, очерченные США и Россией в Женеве. Я призываю все стороны в Сирии и тех, кто их поддерживает, я призываю всех членов оппозиции к сотрудничеству и оживлению данного плана. Я призываю все государства прекратить оказывать какую бы то ни было поддержку любой стороне, пытающейся саботировать этот план", - провозгласил глава американского внешнеполитического ведомства.

По его словам, он также призывает "международное сообщество поддержать усилия ООН, направленные на то, чтобы начать подлинные переговоры в Женеве" между сторонами сирийского конфликта "по политическому переходу" к новой власти в Дамаске, "способному обеспечить единственный прочный путь к миру".

Немедленное прекращение полетов авиации

Как сообщил Керри, возобновлению переговоров сторон конфликта в Сирии, по мнению Вашингтона, должно предшествовать установление режима прекращения огня в стране.

"Это - не предварительное условие. Мы все с этим согласились в ООН и Международной группе поддержки Сирии. Как могут люди сидеть за столом (переговоров) с режимом, который бомбит госпитали, снова и снова сбрасывает (боеприпасы) с хлором и действует безнаказанно?" - заявил шеф американской дипломатии.

В связи с этим он высказался за незамедлительное прекращение вылетов боевой авиации в тех районах Сирии, где сконцентрирована вооруженная оппозиция. "Мы должны попытаться немедленно прекратить полеты всех летательных аппаратов в этих ключевых районах, чтобы осуществить деэскалацию ситуации и дать шанс обеспечить беспрепятственный приток гуманитарной помощи (нуждающимся в Сирии)", - считает Керри.

По его словам, "Россия в Женеве заявила, что (президент Сирии Башар) Асад готов выполнять условия прекращения огня, что он примет идею прекращения полетов в согласованных районах". Однако, из-за событий, произошедших в Сирии в последние несколько дней, "нет иного выбора, кроме как попытаться добиться этого скорее, а не позднее, немедленно двигаться к восстановлению уверенности, продемонстрировать готовность придерживаться подлинного перемирия (уже) сейчас", полагает Керри.

Инцидент с гуманитарным конвоем

Керри утверждал, что Вашингтон не располагает сведениями, указывающими на то, что в составе автоколонны с гуманитарной помощью находился в том числе пикап террористов с прицепом, в котором находился миномет.

"У нас нет свидетельств этого", - заверил шеф американской дипломатии, комментируя слова официального представителя Министерства обороны генерал-майора Игоря Конашенкова. Кроме того, полагает Керри, даже если в гуманитарном конвое действительно находился миномет, то это оружие не смогло бы нанести входившим в состав колонны грузовикам такого ущерба, который запечатлели фотографии, сделанные на месте событий.

"Основной вопрос более не заключается в том, что мы знаем. Основной вопрос заключается в том, что мы коллективно предпримем в связи с произошедшим", - убежден Керри. По его оценке, инцидент, случившийся в понедельник, "порождает глубокие сомнения по поводу того, могут и будут ли Россия и режим Асада выполнять обязательства, с которыми они согласились в Женеве".

Параллельно, впрочем, "другие события вызывают вопросы относительно (приверженности женевскому соглашению и) части оппозиции", заявил Керри. Он не пояснил, какие именно события имеет в виду.

Момент истины?

С его точки зрения, в сирийском вооруженном конфликте наступил момент истины и для России, и для сил оппозиции, и для поддерживающих их сторон. На взгляд Керри, "это - момент истины для президента России (Владимира) Путина, это - также момент истины для оппозиции, момент истины для людей, которые поддерживают оппозицию".

Госсекретарь США признал, что "слишком долго некоторые элементы оппозиции полагались на нечестивый альянс с (террористической группировкой) "Джебхат ан-Нусра" (запрещенная в РФ террористическая организация недавно переименовалась в "Джебхат Фатх аш-Шам"). "Мы не можем смотреть в другую сторону, если (оппозиционные) группировки на земле сражаются бок о бок с "Джебхат ан- Нусрой" - организацией, которая открыто отвергает политическое урегулирование кризиса и является врагом всех нас, находящихся в данном помещении", - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства США.

"Таким образом, - подытожил он, - это момент истины и для мирового сообщества (в целом)".

Согласно российско-американским договоренностям по Сирии, заключенным в Женеве в ночь на 10 сентября, размежевание сил оппозиции и экстремистов должен произвести Вашингтон.

Субботний обстрел сирийских войск

Керри не отрицал, что подразделения Вооруженных сил Сирии в окрестностях города Дейр-эз-Зор в прошлую субботу подвергли бомбардировке США их зарубежные союзники.

Он, однако, назвал это ЧП случайностью. "Да, коалиция в субботу подвергла людей обстрелу. Мы совершили это, (имела место) ужасная случайность", - заявил госсекретарь США.

Он напомнил, что США сразу взяли на себя ответственность за случившееся, а не начали излагать "множество сбивающих с толку фактов". Керри отметил, что Пентагон извинился, и США "попытались выяснить, что случилось". В любом случае, считает он, удар по "людям, передвигающимся на земле с оружием", которых сложно с воздуха отличить от экстремистов, - это не то же самое, как обстрел "грузовиков конвоя с нанесенной на них крупной маркировкой ООН".

Что дальше?

Несмотря на все развитие событий в Сирии, "США по- прежнему верят, что имеется путь вперед, хотя и сложный и неопределенный", уточнил Керри.

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Согласно изложенной им информации, Вашингтон "привержен" женевскому соглашения с Москвой, и по распоряжению президента Барака Обамы в США "велась вся подготовительная работа, призванная обеспечить (двустороннее) сотрудничество военных и разведывательных сообществ" в целях борьбы с терроризмом в Сирии.

Керри утверждал, что "много раз" сигнализировал должностным лицам России, что "чрезвычайно сложно отделить" оппозицию от экстремистов, когда их всех "бомбят без разбору и когда у Асада есть право определять, кого он будет бомбить". По его мнению, и Асад, и террористические группировки "Джебхат Фатх аш-Шам" с "Исламским государством" осознанно пытаются сорвать договоренности о прекращении огня в Сирии.

В заключение шеф американской дипломатии указал, что "объявленный в Женеве план далек от совершенства", но альтернатив ему, которые были бы хоть "отдаленно реалистичными", нет.

О ГРУППИРОВКАХ "ДЖЕБХАТ АН-НУСРА" И "ИСЛАМСКОЕ ГОСУДАРСТВО" Радикальная исламистская группировка "Джебхат ан-Нусра" ("Фронт победы"), связанная с террористической сетью "Аль-Каида", была создана в 2011 г. на территории Сирии. Своими основными целями "Джебхат ан-Нусра" назвала свержение режима Башара Асада с последующим созданием исламского эмирата на территории Сирии. 29 декабря Верховный суд признал "Джебхат ан-Нусра" террористической организацией и запретил ее деятельность в РФ. Радикальная группировка "Джебхат ан-Нусра". Досье "Исламское государство" (ИГ) - исламистская террористическая организация, действующая на территории Ирака и Сирии. Создана 15 октября 2006 года в результате слияния 11 радикальных суннитских формирований. "Костяк" группировки формируют боевики, сражавшиеся с американскими войсками в период их пребывания в Ираке и с силами правительства Башара Асада в Сирии. ИГ признана террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года). Террористическая организация "Исламское государство". Досье