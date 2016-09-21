Лавров и Столтенберг обсудили ситуацию в Сирии и на Украине

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ООН, 21 сентября. /ТАСС/. Генсек НАТО Йенс Столтенберг обсудил с главой МИД РФ Сергеем Лавровым ситуацию в Сирии и на Украине.
"Это была полезная встреча, обсудили ситуацию в Сирии, договорились продолжить диалог по вопросам снижения военных рисков, транспарентности, - сказал он. - Также обсудили Украину".
Он также заявил, что не склонен обвинять какую-либо сторону в авиаударах в Сирии.
"Атака на гуманитарный конвой абсолютно неприемлема с точки зрения международного права, - сказал он. - Я не спекулирую о том, кто атаковал конвой, важно узнать все факты о том как это могло произойти".