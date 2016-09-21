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СМИ: боевики ИГ, возможно, применили иприт против американских войск в Ираке

Международная панорама
21 сентября, 23:59 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Игорь Борисенко
По данным CNN, в направлении базы на севере Ирака, где размещены американские и иракские войска, был произведен выстрел снарядом или ракетой, предположительно снаряженной химическим веществом
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НЬЮ-ЙОРК, 21 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Американские военнослужащие на базе в северном Ираке, возможно, подверглись нападению с использованием химического оружия - горчичного газа (иприта). Об этом сообщила телекомпания CNN, ссылаясь на осведомленные источники.

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По данным CNN, в направлении базы на севере Ирака, неподалеку от Мосула, где размещены американские и иракские войска, был произведен выстрел снарядом или ракетой, предположительно снаряженной химическим веществом. "Военнослужащие осмотрели место падения и у них возникли подозрения, - сообщила CNN. - Первые тесты указали на наличие горчичного газа". Второй тест не дал результата и сейчас боеприпас отправлен в лабораторию.

По словам одного осведомленного источника, химическое вещество в снаряде было "низкой степени очистки" и "плохо подходило для использования в качестве боевого отравляющего вещества". По мнению другого американского представителя, этот боеприпас "был неэффективным".

"Никто из военнослужащих не пострадал, но некоторым из них пришлось пройти процедуру дегазации в качестве предосторожности", - отмечалось в репортаже.

"По словам официальных лиц, они не исключали возможности того, что ИГ попытается применить химическое оружие по американским и иракским военнослужащим, поскольку войска приближаются к Мосулу с тем, чтобы освободить город от боевиков ИГ, - сообщила CNN. - Поддержку иракским войска оказывают несколько сот американских военнослужащих".

ОБ "ИСЛАМСКОМ ГОСУДАРСТВЕ"
"Исламское государство" (ИГ) - исламистская террористическая организация, действующая на территории Ирака и Сирии. Создана 15 октября 2006 года в результате слияния 11 радикальных суннитских формирований. "Костяк" группировки формируют боевики, сражавшиеся с американскими войсками в период их пребывания в Ираке и с силами правительства Башара Асада в Сирии.

ИГ признано террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года). Деятельность группировки на территории РФ запрещена. 

Террористическая организация "Исламское государство". Досье

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