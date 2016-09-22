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Совбез ООН обсудит вопросы безопасности аэропортов в условиях террористической угрозы

Международная панорама
22 сентября, 0:38 UTC+3 ООН ООН 22, сентября. /ТАСС
Поводом для проведения заседания высокого уровня в рамках ГА ООН стали последние террористические акты в аэропортах Брюсселя и Стамбула, унесшие жизни почти 90 человек
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© Francois Lenoir/Pool Photo via AP

ООН, 22 сентября. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН на полях 71-й сессии Генеральной Ассамблеи всемирной организации проведет в четверг заседание высокого уровня по теме безопасности аэропортов в условиях угрозы со стороны террористических организаций. По итогам встречи, как ожидается, может быть принята резолюция в поддержку усилий, предпринимаемых в этом направлении Международной организацией гражданской авиации (ICAO).

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"Перед Совбезом выступит генеральный секретарь ICAO доктор Фан Лю, которая представит доклад на эту тему", - сообщил корр. ТАСС директор по коммуникациям Международной организации гражданской авиации Энтони Филбин. По завершении заседания генсек организации проведет специальный брифинг.

Поводом для проведения заседания высокого уровня в рамках ГА ООН стали последние террористические акты в аэропортах Брюсселя и Стамбула, унесшие жизни почти 90 человек. Эти трагические события, считают в ICAO, показали, что безопасность на авиационном транспорте и в аэропортах напрямую связана с национальной безопасностью государств.

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"Авиационная безопасность на национальном уровне включает в себя (работу) большого количества различных служб, каждая из которых должна внести свой вклад (в обеспечение безопасности) в соответствии со своими возможностями и обязанностями. Такая же работа проводится и на международном уровне, но необходимая координация усилий этих ведомств может быть трудновыполнимой задачей из-за различий в работе существующих механизмов (внутри) отдельных государств, - процитировали в ICAO для корр. ТАСС заявление Фан Лю. - Привлечение внимания Совета Безопасности ООН (к этой проблеме) будет способствовать повышению информированности в деле авиационной безопасности, активизации политического взаимодействия государств в целях эффективного следования (существующим) стандартам ICAO (в сфере безопасности), а также усилит поддержку со стороны ICAO по оказанию технической помощи нуждающимся в ней государствам".

Деталей предстоящего доклада Фан Лю в Международной организации гражданской авиации раскрывать не стали, равно как и воздержались от каких-либо комментариев по поводу ожидаемой резолюции.

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