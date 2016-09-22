Алжирский министр: террористическая угроза не ослабевает, она охватывает все больше стран

ООН, 22 сентября. /ТАСС/. Террористическая угроза в мире не ослабевает, она охватывает все больше стран. Об этом заявил в четверг алжирский министр по делам Магриба, Африканского союза и Лиги арабских государств Абделькадер Месахель. Он принимает участие в проходящем в Нью-Йорке министерском заседании Глобального форума по борьбе с терроризмом.

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"Террористическая угроза не ослабевает, а, к сожалению, распространяется на все большее количество стран", - отметил Месахель.

Он обратил особое внимание на необходимость "укрепления возможностей стран региона Сахеля и Сахары в дело борьбы с терроризмом". По его словам, именно эти государства "испытывают потребность в технической поддержке и специальной подготовке для отражения террористических угроз". Месахель отметил важность борьбы с распространением экстремистских идей в интернете, в частности, в социальных сетях.

Марокканский министр-делегат при министре иностранных дел и сотрудничества Нассер Бурита со своей стороны отметил, что Сирия и Ирак остаются "очень горячими точками", но вместе с тем "происходит все более активная передислокация иностранных боевиков, направляющихся в Северную Африку, а также регион Сахеля и Сахары".

Бурита указал на успешный опыт Марокко в сфере противодействия террористическим угрозам. "Многоуровневая стратегия королевства, признанная международным сообществом, включает в себя не только юридические и силовые меры, но также реформу религиозного пространства, борьбу с бедностью и социальной неустроенностью, преобразования в политической и социально-экономической областях", - подчеркнул он.

Марокко, продолжал Бурита, "настаивает на том, что никто не в силах победить терроризм в одиночку". "Без двустороннего взаимодействия, региональной координации действий, без многосторонней вовлеченности невозможно покончить с этой проблемой" - подытожил он.