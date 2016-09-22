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США готовы оказывать Турции помощь в связи с расследованием попытки госпереворота

Международная панорама
22 сентября, 1:04 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 22, сентября. /ТАСС
Вице-президент США Джозеф Байден отметил свою "непоколебимую поддержку турецкой демократии и высоко оценил приверженность турецкого народа к демократическим институтам и верховенству права"
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©  AP Photo/Thanassis Stavrakis

НЬЮ-ЙОРК, 22 сентября. /ТАСС/. США готовы оказать Турции помощь в связи с расследованием попытки государственного переворота в стране и отправить в Анкару своих юристов. Об этом сообщил в среду вице-президент США Джозеф Байден на встрече с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Нью-Йорке.

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Байден "подчеркнул, что Соединенные Штаты готовы на постоянной основе оказывать помощь турецким властям, проводящим расследование по факту незаконной и насильственной попытки государственного переворота", говорится в распространенном заявлении Белого дома. Он подтвердил, что американские юристы "готовы работать со своими (турецкими) коллегами по этому вопросу".

При этом вице-президент "подтвердил важность стратегических отношений между Соединенными Штатами и Турцией". Он отметил свою "непоколебимую поддержку турецкой демократии и высоко оценил приверженность турецкого народа к демократическим институтам и верховенству права".

"Байден и Эрдоган обсудили важные события в регионе, в том числе и текущее состояние режима прекращения военных действий в Сирии и продолжающиеся усилия по мирному урегулированию ситуации на Кипре", - говорится в сообщении. Политики "обсудили пути дальнейшего углубления сотрудничества в рамках координационной кампании (возглавляемой США международной антитеррористической) коалиции по ликвидации ИГ (запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство")".

Во время разговора Байден "вновь признал РПК (Рабочую партию Курдистана) террористической организацией" и "осудил акты насилия группировки по отношению к турецким силам безопасности и гражданским лицам". При этом вице-президент "выразил надежду на возвращение к политическому диалогу, который принесет мир всем турецким гражданам".

Попытка госпереворота произошла в Турции в ночь на 16 июля. Мятеж устроила группа солдат и офицеров из Вооруженных сил Турции. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Тогда погибли 246 человек, не считая путчистов, более 2 тыс. получили ранения.

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Темы
Попытка государственного переворота в Турции
Персоны
Байден, Джозеф (Джо)
Страны
США Турция
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