США готовы оказывать Турции помощь в связи с расследованием попытки госпереворота

НЬЮ-ЙОРК, 22 сентября. /ТАСС/. США готовы оказать Турции помощь в связи с расследованием попытки государственного переворота в стране и отправить в Анкару своих юристов. Об этом сообщил в среду вице-президент США Джозеф Байден на встрече с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Нью-Йорке.

Байден "подчеркнул, что Соединенные Штаты готовы на постоянной основе оказывать помощь турецким властям, проводящим расследование по факту незаконной и насильственной попытки государственного переворота", говорится в распространенном заявлении Белого дома. Он подтвердил, что американские юристы "готовы работать со своими (турецкими) коллегами по этому вопросу".

При этом вице-президент "подтвердил важность стратегических отношений между Соединенными Штатами и Турцией". Он отметил свою "непоколебимую поддержку турецкой демократии и высоко оценил приверженность турецкого народа к демократическим институтам и верховенству права".

"Байден и Эрдоган обсудили важные события в регионе, в том числе и текущее состояние режима прекращения военных действий в Сирии и продолжающиеся усилия по мирному урегулированию ситуации на Кипре", - говорится в сообщении. Политики "обсудили пути дальнейшего углубления сотрудничества в рамках координационной кампании (возглавляемой США международной антитеррористической) коалиции по ликвидации ИГ (запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство")".

Во время разговора Байден "вновь признал РПК (Рабочую партию Курдистана) террористической организацией" и "осудил акты насилия группировки по отношению к турецким силам безопасности и гражданским лицам". При этом вице-президент "выразил надежду на возвращение к политическому диалогу, который принесет мир всем турецким гражданам".

Попытка госпереворота произошла в Турции в ночь на 16 июля. Мятеж устроила группа солдат и офицеров из Вооруженных сил Турции. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Тогда погибли 246 человек, не считая путчистов, более 2 тыс. получили ранения.