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Обама наложит вето на законопроект, запрещающий отправлять Ирану наличные средства

Международная панорама
22 сентября, 1:10 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Антон Чудаков
Ранее предложенный законопроект о запрете переводов стал реакцией на сообщения СМИ о том, что США после освобождения нескольких американских заключенных в Иране выплатили стране $1,7 млрд наличными
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© AP Photo/LM Otero

ВАШИНГТОН, 22 сентября. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Президент США Барак Обама наложит вето на законопроект, запрещающий отправлять властям Ирана наличные средства, в том числе и в качестве выкупа за американских заложников. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении Белого дома.

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"Администрация США выступает решительно против" законопроекта Конгресса, "который является опрометчивой попыткой решить проблему выплаты так называемого выкупа Ирану", говорится в сообщении. "Если президенту попадет на стол этот законопроект, то он наложит вето на него", - отметили в Белом доме.

Ранее председатель комитета Палаты представителей Конгресса США по иностранным делам республиканец Эд Ройс и еще 70 законодателей представили в Конгрессе законопроект, запрещающий передавать Тегерану какие-либо наличные средства. Такое решение стало реакцией на сообщения в прессе о том, что власти США после освобождения нескольких американских заключенных в Иране трижды отправляли в эту страну самолет с деньгами и предоставили руководству ИРИ в общей сложности $1,7 млрд наличными в качестве "выкупа". Иным путем транзакцию провести было невозможно в связи с тем, что из-за наложенных на Исламскую Республику санкций переводы денег через банки запрещены.

Вашингтон не отрицает факт отправки средств, но многие подробности указанной операции власти США не раскрывают. Официальные представители утверждают, что эти деньги не были выкупом за освобождение четверых американцев из иранских тюрем. По информации Белого дома, речь шла о возвращении Тегерану средств, которые тот еще в 1979 году выплатил за американское оружие. Из-за свержения в том же году шаха Ирана ни оружия, ни денег новые власти страны тогда так и не получили.

В январе 2016 года США объявили о достижении договоренности с Ираном об обмене заключенными, находящимися в тюрьмах двух стран и имеющими двойное гражданство. Власти ИРИ освободили четырех человек - журналиста Джейсона Резаяна, военнослужащего Амира Хекмати, а также Саида Абедини и Носратуллу Хосрави-Родсари и еще пятого американца, который не был частью общей сделки. В ответ Вашингтон освободил семерых иранцев, находившихся в заключении в США.

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