Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.09:
$ 64.44
€ 71.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: жену обвиняемого во взрыве в Нью-Йорке переправляют самолетом из ОАЭ в США

Международная панорама
22 сентября, 1:18 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин
По сведениям источников, Азиза Биби Рахами, вышедшая замуж за Ахмада Хана Рахами в июле 2011 года в Пакистане, "не является подозреваемой" в расследовании взрыва
Материал из 1 страницы
© AP Photo/Andres Kudacki

НЬЮ-ЙОРК, 22 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Жена обвиняемого в осуществлении взрыва в минувшую субботу в нью-йоркском районе Манхэттен летит на пассажирском самолете в США и в ближайшие часы приземлится в одном из аэропортов Восточного побережья. Об этом сообщила в среду телекомпания NBC со ссылкой на четыре источника в компетентных органах Соединенных Штатов.

Смотрите также
Обвиняемый во взрыве в Нью-Йорке винил США в убийствах в Афганистане, Ираке и Сирии

По сведениям источников, Азиза Биби Рахами, вышедшая замуж за Ахмада Хана Рахами в июле 2011 года в Пакистане, "не является подозреваемой" в расследовании взрыва, который американские власти назвали актом терроризма. Женщина считается свидетелем, в полете ее сопровождают приставы, обладающие широким кругом полномочий в плане ношения и применения оружия.

Как уточнила NBC, жена обвиняемого отбыла из США в Пакистан до взрыва в Нью-Йорке и была допрошена сотрудниками Федерального бюро расследований (ФБР) в Объединенных Арабских Эмиратах, а не в Саудовской Аравии, как сообщалось ранее. Женщина заявила, что она не знала о замысле мужа, и согласилась вернуться в США для участия в дознании.

Смотрите также
Умышленный акт: что известно о взрыве в Нью-Йорке

Прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк во вторник выдвинула в отношении 28-летнего Рахами обвинения по четырем пунктам, в том числе изготовлении и применении оружия массового поражения, а также в нанесении ущерба собственности. В заключении содержатся свидетельства причастности афганца к двум инцидентам, которые произошли в минувшие выходные в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси.

Прокуратура изложила содержание личного дневника, который был изъят при задержании Рахами. Согласно документу прокуратуры, афганец обвинял американские власти в "расправах над моджахедами в Афганистане, Ираке, Сирии, Палестине". В простреленном пулями дневнике упоминаются имена и фамилии трех человек: покойного главаря сети "Аль-Каида" (запрещена в РФ) Усамы бен Ладена, одного из бывших главарей группировки "Аль-Каида на Аравийском полуострове" Анвара аль-Авлаки, уничтоженного в сентябре 2011 года, и Нидала Хасана.

В ноябре 2009 года американец палестинского происхождения, военный врач-психиатр майор Хасан открыл стрельбу на базе Форт-Худ, убив 13 человек и ранив 32; в августе 2013 года жюри присяжных приговорило его к смертной казни.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
13
Почти 30 человек пострадали в результате взрыва в центре Нью-Йорка
11
15 полицейских пострадали в ходе манифестации во Франции
10
Теракты 9/11 в США: факты о трагедии
Выборы-2016
Седьмой созыв Госдумы. LIVE
Госдума современной России. Спецпроект ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СК начал доследственную проверку по факту крушения Ми-8 МЧС в Подмосковье
2
Медведев: российская экономика преодолела кризис, не прибегая к популистским мерам
3
США: беспилотник коалиции не находился над районом атаки на конвой в Сирии
4
Путин: решение об освобождении самозанятых от налогов будет принято в ближайшее время
5
Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в море у берегов Сочи
6
Шведы вышли в полуфинал Кубка мира, несмотря на поражение от команды Северной Америки
7
СМИ: ФСБ прорабатывает возможность дешифровки всего интернет-трафика россиян
Темы дня
Реклама