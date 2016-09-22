СМИ: жену обвиняемого во взрыве в Нью-Йорке переправляют самолетом из ОАЭ в США

НЬЮ-ЙОРК, 22 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Жена обвиняемого в осуществлении взрыва в минувшую субботу в нью-йоркском районе Манхэттен летит на пассажирском самолете в США и в ближайшие часы приземлится в одном из аэропортов Восточного побережья. Об этом сообщила в среду телекомпания NBC со ссылкой на четыре источника в компетентных органах Соединенных Штатов.

По сведениям источников, Азиза Биби Рахами, вышедшая замуж за Ахмада Хана Рахами в июле 2011 года в Пакистане, "не является подозреваемой" в расследовании взрыва, который американские власти назвали актом терроризма. Женщина считается свидетелем, в полете ее сопровождают приставы, обладающие широким кругом полномочий в плане ношения и применения оружия.

Как уточнила NBC, жена обвиняемого отбыла из США в Пакистан до взрыва в Нью-Йорке и была допрошена сотрудниками Федерального бюро расследований (ФБР) в Объединенных Арабских Эмиратах, а не в Саудовской Аравии, как сообщалось ранее. Женщина заявила, что она не знала о замысле мужа, и согласилась вернуться в США для участия в дознании.

Прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк во вторник выдвинула в отношении 28-летнего Рахами обвинения по четырем пунктам, в том числе изготовлении и применении оружия массового поражения, а также в нанесении ущерба собственности. В заключении содержатся свидетельства причастности афганца к двум инцидентам, которые произошли в минувшие выходные в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси.

Прокуратура изложила содержание личного дневника, который был изъят при задержании Рахами. Согласно документу прокуратуры, афганец обвинял американские власти в "расправах над моджахедами в Афганистане, Ираке, Сирии, Палестине". В простреленном пулями дневнике упоминаются имена и фамилии трех человек: покойного главаря сети "Аль-Каида" (запрещена в РФ) Усамы бен Ладена, одного из бывших главарей группировки "Аль-Каида на Аравийском полуострове" Анвара аль-Авлаки, уничтоженного в сентябре 2011 года, и Нидала Хасана.

В ноябре 2009 года американец палестинского происхождения, военный врач-психиатр майор Хасан открыл стрельбу на базе Форт-Худ, убив 13 человек и ранив 32; в августе 2013 года жюри присяжных приговорило его к смертной казни.