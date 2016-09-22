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Президент Латвии выступил за избрание генсеком ООН женщины

Международная панорама
22 сентября, 2:08 UTC+3 ООН ООН 22, сентября. /ТАСС
Раймондс Вейонис также заявил, что ООН требуются реформы, в частности ограничение права вето в Совбезе в случаях, которые касаются геноцида и массового нарушения прав человека
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ООН, 22 сентября. /ТАСС/. ООН требуются реформы, чтобы эффективно противостоять современным вызовом мировой политики. Об этом сегодня заявил президент Латвии Раймондс Вейонис в своем выступлении на 71-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

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"Пора продвигать реформу Совета Безопасности ООН, чтобы он мог эффективно реагировать на трудные ситуации. Момент для этого давно настал", - сказал Вейонис. "Более, чем когда либо мы ждем сегодня от ООН способности противостоять вызовам глобального мира и развития", - добавил он. В частности латвийский лидер выступил за ограничение права вето в Совбезе в случаях, которые касаются геноцида и массового нарушения прав человека.

Президент Латвии также считает, что новым генсеком ООН должна стать женщина. "Спустя 70 лет пришла пора избрать женщину на пост главы ООН", - сказал он. Вейонис напомнил, что Восточная Европа - единственный регион, представители которого до сих пор не занимали пост генерального секретаря ООН.

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Темы
Генассамблея ООН
Персоны
Вейонис, Раймондс
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