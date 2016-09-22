Джентилони на встрече с Лавровым выразил надежду, что РФ поможет преодолеть кризис в Сирии

ООН, 22 сентября. /ТАСС/. Италия рассчитывает на то, что российский вклад поможет преодолеть сирийский кризис. Об этом заявил глава МИД Италии Паоло Джентилони по итогам встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

"Мы надеемся, что вклад России поможет преодолеть сирийский кризис, - ответил он - Считаю, что мы ответственны за то, чтобы избежать возобновления военных действий".

По словам Джентилони, Италия также настаивает на сотрудничестве с РФ для решения ливийского кризиса.

"Мы настаиваем на сотрудничестве с Россией по преодолению ливийского кризиса, так как мы очень обеспокоены этой проблемой". - сказал он ".