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Джентилони на встрече с Лавровым выразил надежду, что РФ поможет преодолеть кризис в Сирии

Международная панорама
22 сентября, 0:43 UTC+3
Глава МИД Италии заявил, что страна также настаивает на сотрудничестве с РФ для решения ливийского кризиса
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ООН, 22 сентября. /ТАСС/. Италия рассчитывает на то, что российский вклад поможет преодолеть сирийский кризис. Об этом заявил глава МИД Италии Паоло Джентилони по итогам встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

"Мы надеемся, что вклад России поможет преодолеть сирийский кризис, - ответил он - Считаю, что мы ответственны за то, чтобы избежать возобновления  военных действий".

По словам Джентилони, Италия также настаивает на сотрудничестве с РФ для решения ливийского кризиса.

"Мы настаиваем на сотрудничестве с Россией по преодолению ливийского кризиса, так как мы очень обеспокоены этой проблемой". - сказал он ".

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Кризис в Сирии Ливия: исламисты против армии
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