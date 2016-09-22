Президент Эстонии призвал решать проблему с получением образования для детей беженцев

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ООН, 22 сентября. /ТАСС/. Появление склонной к радикализму молодежи может стать одним из последствий миграционной кризиса в Европе.
Об этом заявил президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес в своем выступлении на 71-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
"Отсутствие возможности для получения образования в лагерях беженцев ухудшает перспективы находящихся там детей и повышает их склонность к экстремизму. В итоге мы часто можем видеть отчужденную и радикализированную молодежь, которой нечего терять", - сказал он.
Ильвес обратил внимание на то, что в последние 15 лет число мигрантов росло быстрее, чем население планеты. "Однако мы видели и худшие миграционные кризисы, и мы справились", - добавил он.
Президент Эстонии подчеркнул, что миграция является общей проблемой, и ее решение связано с урегулированием первопричин этих миграционных кризисов.
Основные маршруты, по которым мигранты и беженцы попадают в Европу