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Президент Эстонии призвал решать проблему с получением образования для детей беженцев

Международная панорама
22 сентября, 2:46 UTC+3 ООН ООН 22, сентября. /ТАСС
Тоомас Хендрик Ильвес обратил внимание на то, что в последние 15 лет число мигрантов росло быстрее, чем население планеты
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ООН, 22 сентября. /ТАСС/. Появление склонной к радикализму молодежи может стать одним из последствий миграционной кризиса в Европе.

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Беженцы в Старом Свете: просчеты в решении миграционного кризиса в Европе

Об этом заявил президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес в своем выступлении на 71-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Отсутствие возможности для получения образования в лагерях беженцев ухудшает перспективы находящихся там детей и повышает их склонность к экстремизму. В итоге мы часто можем видеть отчужденную и радикализированную молодежь, которой нечего терять", - сказал он.

Ильвес обратил внимание на то, что в последние 15 лет число мигрантов росло быстрее, чем население планеты. "Однако мы видели и худшие миграционные кризисы, и мы справились", - добавил он.

Президент Эстонии подчеркнул, что миграция является общей проблемой, и ее решение связано с урегулированием первопричин этих миграционных кризисов.

Инфографика Беженцы в Европе Беженцы в Европе

Основные маршруты, по которым мигранты и беженцы попадают в Европу

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Темы
Проблема нелегальной миграции в Европе
Страны
Эстония
Персоны
Ильвес, Тоомас Хендрик
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