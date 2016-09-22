Роухани: Трампу и Клинтон надо знать, что ядерная сделка с Ираном ревизии не подлежит

НЬЮ-ЙОРК, 22 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Кандидаты в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп и от Демократической партии Хиллари Клинтон вправе выражать свое мнение о любом актуальном вопросе международной политики. Однако соглашение по ядерной программе Ирана пересмотру не подлежит. Такую позицию обозначил в среду в эфире телекомпании NBC президент Исламской Республики Хасан Роухани.

"Кандидаты вольны выбирать любую тему, которая, по их мнению, в наилучшей степени подходит их избирательной кампании", - заметил он. "Никто не может сказать, что не признает соглашения и хочет его пересмотреть", - указал Роухани.

Его ремарка в большей степени относится к Трампу, который неоднократно обещал в случае избрания президентом США начать переговоры по пересмотру Совместного всеобъемлющего плана действий (СВДП). По словам республиканца, СВДП чреват "ядерным холокостом".

На съезде в июле в Кливленде (штат Огайо) Республиканская партия утвердила политическую платформу, согласно которой соглашение по ядерной программе Ирана не носит обязывающего характера. Поэтому кандидат в президенты в случае победы на выборах не обязан будет ей следовать.

Летом 2015 года в Вене был согласован итоговый СВДП. Этот план предусматривает отмену санкций, наложенных на Иран в связи с его ядерной программой Советом Безопасности ООН, США и Евросоюзом. ИРИ обязалась не производить оружейный плутоний, в течение 15 лет иметь в распоряжении не более 300 кг обогащенного до 3,67% урана, переоборудовать ядерные объекты и использовать их исключительно в мирных целях. В настоящее время начат процесс снятия санкций.

При этом оружейное эмбарго, введенное СБ ООН, будет сохранено в течение 5 лет, запрет на поставку в Иран технологий баллистических ракет - в течение 8 лет, эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) будут проводить мониторинг ядерных объектов в течение 25 лет. При нарушении условий соглашения санкции могут быть возобновлены. 20 июля 2015 года этот план поддержал СБ ООН.