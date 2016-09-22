СМИ: при авианалете коалиции в Йемене погибли 25 человек, 73 пострадали

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АБУ-ДАБИ, 22 сентября. /ТАСС/. По крайней мере 25 человек погибли и 73 получили ранения в результате авианалета ВВС аравийской коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, на йеменский портовый город Ходейда на побережье Красного моря. Об этом сообщило агентство Синьхуа.
По его данным, боевые самолеты коалиции нанесли удар сначала по президентскому дворцу, где в то время находились лидеры мятежников-хуситов, а затем атаковали близлежащие районы. Инцидент произошел поздно вечером в среду. Пострадавшие направлены в ближайшую больницу.
В августе 2014 года в Йемене началось вооруженное противостояние между правительственными силами и сторонниками мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы), однако в наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года так называемой аравийской коалиции, которую возглавила Саудовская Аравия. Проходившие несколько месяцев в Эль-Кувейте переговоры о мире между противоборствующими сторонами в Йемене никаких значимых результатов не принесли.