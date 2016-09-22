Экс-президент Бразилии Руссефф приняла участие в акции своих сторонников в Рио-де-Жанейро

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 22 сентября. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Экс-президент Бразилии Дилма Руссефф приняла участие в манифестации, организованной ее сторонниками в центре Рио-де-Жанейро. Как могла убедиться корреспондент ТАСС, митингующие потребовали признать незаконным процесс импичмента, который в конце августа привел к смене власти в крупнейшей южноамериканской стране.

Цветы для экс-президента

Акция получила название "Женщины встречают весну вместе с Дилмой" (в Бразилии первым днем этого времени года считается 22 сентября - Прим. ТАСС). Тем не менее среди манифестантов было немало мужчин. Некоторое митингующие откликнулись на призыв организаторов и принесли с собой живые цветы в знак поддержки Руссефф. Чаще всего можно было заметить розы и хризантемы.

"Я очень счастлива быть здесь, хотя мое сердце по-прежнему чувствует боль несправедливости. Я отдаю себе отчет в том, что в Бразилии произошел парламентский переворот, и президент, получившая 54 миллиона голосов на выборах, была отправлена в отставку. Я благодарю всех, кто сегодня пришел ко мне с цветами. Ничто не сравнится с любовью и энергией, которую вы мне передаете", - заявила Руссефф со сцены, обращаясь к своим сторонникам.

Многие митингующие держали в руках плакаты с лозунгом "Долой Темера!" (речь идет о новом президенте Бразилии Мишеле Темере - Прим. ТАСС). Другие требовали возвращения Руссефф на пост главы государства.

"Я пришла сюда, потому что у меня еще сохранилась надежда, что Федеральный верховный суд может отменить абсурдное и незаконное решение об импичменте. Мне кажется, сейчас очень важно продемонстрировать Руссефф, что у нее есть поддержка, что мы на ее стороне. Наш президент - она, а не кто-то еще", - заявила корреспонденту ТАСС пенсионерка Анжелика Трикнвласки.

Подготовка к выборам

Однако не все участники митинга разделяли надежду на новую смену власти в Бразилии. Нилу Мендес, представитель профсоюза сотрудников нефтеперерабатывающей промышленности и один из активистов левой Партии трудящихся (ПТ) отметил в разговоре с корреспондентом ТАСС, что его единомышленникам стоит, в первую очередь, сконцентрироваться на подготовке к всеобщим выборам 2018 года. "Лично я не верю в возможность возвращения Руссефф к власти. Хотя бы потому, что в этом случае парламент, который отправил ее в отставку, будет блокировать все ее решения и не позволит нормально руководить страной", - отметил он.

По словам Мендеса, в ближайшее время число акций протеста в Бразилии возрастет, что позволит левым силам рассчитывать на реванш в 2018 году. "Как только правительство Темера начнет претворять в жизнь непопулярные меры жесткой экономии, люди станут более массово выходить на улицы, что может изменить сложившуюся политическую ситуацию", - считает он.

В акции, информация о которой в последние дни активно распространялась через соцсети, также приняла участие депутат Жандира Фегали, претендующая на пост мэра Рио-де-Жанейро на предстоящих в октябре муниципальных выборах. Экс-президент Бразилии ранее объявила, что поддержит этого кандидата в связи с близостью политических взглядов. Таким образом митинг сторонников Руссефф фактически стал частью предвыборной кампании Фегали, которая поднялась на сцену вместе с бывшим главой государства.

31 августа бразильские сенаторы большинством голосов поддержали инициативу об импичменте Дилмы Руссефф, ранее временно отстраненной от должности президента, но сохранили за ней право работать в государственных учреждениях. Через несколько часов Мишел Темер, занимавший пост вице-президента Бразилии в прежней администрации, официально вступил в должность главы государства. Защита экс-президента обжаловала решение о ее отставке.