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Канада выделит $19 млн на программы ООН по предотвращению конфликтов

Международная панорама
22 сентября, 3:33 UTC+3 ОТТАВА /Корр. ТАСС, Даниил Студнев
Ранее правительство Канады объявило, что намерено активно участвовать в работе всемирной организации, а премьер-министр Джастин Трюдо поставил задачу добиться избрания страны в Совет Безопасности ООН
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ОТТАВА, 22 сентября. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Правительство Канады выделит ООН 25 млн канадских долларов ($19 млн) на ее программы по предотвращению и урегулированию конфликтов. Об этом в среду заявил глава канадского МИД Стефан Дион.

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"Канада тесно сотрудничает с международным сообществом в его борьбе за справедливость и безопасность в мире. Сегодняшнее наше решение повысит наш вклад в деятельность по построению мира", - говорится в заявлении министра, которое распространила пресс-служба МИД. Указанные средства будут перечислены ООН в течение ближайших трех лет.

Ранее правительство Канады объявило, что намерено активно участвовать в работе всемирной организации, а премьер-министр Джастин Трюдо поставил задачу добиться избрания страны в Совет Безопасности ООН. В рамках достижения указанной цели Оттава в ближайшее время также готова разместить миротворческий контингент в одной из стран Африки, но где именно появятся канадские "голубые каски", пока не раскрывается.

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