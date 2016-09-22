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Пан Ги Мун: насилие и конфликты за год стоили миру более $13 трлн

Международная панорама
22 сентября, 3:34 UTC+3 ООН /Корр. ТАСС, Иван Пильщиков
Это больше, чем по $1,8 тысячи на каждого из жителей планеты
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© AP Photo/Julie Jacobson

ООН, 22 сентября. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Мировое сообщество лишилось в общей сложности примерно $13,6 трлн в 2015 году из-за насилия и конфликтов. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун в среду на конференции в поддержку Фонда миростроительства всемирной организации.

"Изменение климата, экономические кризисы и финансовые потрясения, растущее неравенство и безработица среди молодежи, достигающая опасного уровня, вызывают конфликты и оказывают сильнейшее давление на людей, - констатировал Пан Ги Мун. - После долгого перерыва число конфликтов начало расти. Хотя войн между государствами стало меньше, в странах происходят внутренние столкновения, часто в них вовлечены внешние силы и негосударственные субъекты".

"По оценкам экспертов, в 2015 году насилие и конфликты обошлись миру примерно в $13,6 трлн, - сообщил генсек. - Это больше, чем по $1,8 тысячи на каждого из жителей планеты". "Лишь за 2015 год мировое сообщество, согласно различным оценкам, потратило $34 млрд на миротворческие операции и гуманитарную помощь беженцам и людям, пострадавшим из-за конфликтов", - также отметил административный глава ООН.

Пан Ги Мун констатировал, что заблаговременные расходы на гуманитарные нужды могли бы предотвратить указанные трагические события. В связи с этим генсек призвал государства вкладывать больше средств в Фонд миростроительства ООН. "Он помогает миллионам людей по всему миру, предоставляя ресурсы для реализации проектов, в которые для других слишком рискованно инвестировать", - подчеркнул генсек.

Фонд миростроительства ООН с уставным капиталом в размере $250 млн был учрежден в 2006 году. Из него финансируется деятельность по укреплению мира и восстановлению стран, переживших войну. Учреждение данной структуры было предусмотрено резолюциями Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи о создании Комиссии ООН по миростроительству, принятыми в 2005 году.

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