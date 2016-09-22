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ФБР ищет двух мужчин, обнаруживших и оставивших бомбу на улице Нью-Йорка

Международная панорама
22 сентября, 3:32 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин
Уголовное преследование, по данным полиции, им не грозит
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НЬЮ-ЙОРК, 22 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Федеральное бюро расследований (ФБР) США и полиция Нью-Йорка ищут двух мужчин, которые в минувшую субботу нашли в районе Манхэттен самодельное взрывное устройство (СВУ) и бросили его на улице, не уведомив полицию. Об этом сообщило в среду Управление полиции мегаполиса.

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"Они являются свидетелями, мы крайне заинтересованы в том, чтобы поговорить с ними и узнать, как они обнаружили сумку (с СВУ)", - уточнил руководитель антитеррористического бюро при органах правопорядка Нью- Йорка Джим Уотерс. "Они нашли сумку, открыли ее, увидели устройство, изготовленное из скороварки, и забрали сумку", - пояснил он.

Двум мужчинам "не грозит уголовное преследование", уточнил Уотерс.

В связи со взрывом и серией инцидентов в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси в минувшие выходные был арестован 28-летний Ахмад Хан Рахам, который при задержании ранил двух полицейских и был ранен в плечо сам. Во вторник прокуратура выдвинула в отношении Рахами обвинения по четырем пунктам, включая изготовление и применение оружия массового поражения, а также нанесение ущерба собственности.

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Взрыв в центре Манхэттена произошел в субботу вечером в квартале Челси, где расположено множество популярных ресторанов, баров и магазинов. В результате пострадал 31 человек, в том числе подданный Великобритании. Впоследствии правоохранительные органы обнаружили неподалеку от места взрыва самодельное взрывное устройство (СВУ) на основе скороварки. Оно было вывезено с места происшествия и уничтожено на специальном полигоне.

Утром в субботу в городке Сисайд-Парк (Нью-Джерси) сработало СВУ в мусорном баке, стоявшем рядом с дорогой, по которой должны были пробегать участники благотворительного марафона. К нему были прикреплены еще два устройства, которые не сработали, пострадавших в результате инцидента не было. На следующие день на железнодорожной станции Элизабет в том же штате были найдены пять взрывных устройств. Одно из них сработало в тот момент, когда полицейский робот-сапер пытался их обезвредить.

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