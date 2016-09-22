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Фонд миростроительства ООН получит более $150 млн от 26 стран

Международная панорама
22 сентября, 3:57 UTC+3 ООН /Корр. ТАСС, Иван Пильщиков
Пресс-служба ООН пока не уточняет, какие именно страны согласились направить средства
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Здание штаб-квартиры ООН

Здание штаб-квартиры ООН

© Александр Щербак/ТАСС

ООН, 22 сентября. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Фонд миростроительства Организации Объединенных Наций получил обязательства от 26 государств на предоставление $151 млнпо итогам конференции, состоявшейся в среду в нью-йоркской штаб-квартире всемирной организации. Соответствующее заявление распространила пресс-служба ООН.

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Указанные средства планируется выделить в период с 2017 по 2019 годы, их направят на финансирование проектов по всему миру по предотвращению конфликтов. Конференция была организована Великобританией, Кенией, Мексикой, Нидерландами, Республикой Корея, Сомали, Шри-Ланкой и Швецией. Они рассчитывают собрать на нужды фонда $300 млн в течение трех лет.

Пресс-служба ООН пока не уточняет, какие именно страны согласились направить средства, однако организаторы конференции входят в их число. "Общий объем финансовых обязательств не позволит фонду выполнить поставленную задачу, которая заключается в том, чтобы ежегодно привлекать капитал в размере $100 млн, однако это даст возможность работать в краткосрочной перспективе, пока ООН и входящие в нее страны ищут источники получения средств на долгосрочной основе", - подчеркивается в документе.

Фонд миростроительства ООН с уставным капиталом в размере $250 млн был учрежден в 2006 году. Из него финансируется деятельность по укреплению мира и восстановлению стран, переживших войну. Учреждение данной структуры было предусмотрено резолюциями Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи о создании Комиссии ООН по миростроительству, принятыми в 2005 году.

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