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Трамп выступает против передачи контроля за интернетом международному сообществу

Международная панорама
22 сентября, 3:48 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Кирилл Волков
В сообщении избирательного штаба политика утверждается, что надзор США за интернетом позволил "сохранить его открытым и свободным от правительственной цензуры"
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© AP Photo/ Evan Vucci

НЬЮ-ЙОРК, 22 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп выступает против передачи контроля за интернетом, который в настоящий момент находится в руках США, международному сообществу. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении избирательного штаба политика.

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"Дональд Трамп привержен сохранению свободы в интернете как для американцев, так и для жителей всего мира, - отмечается в заявлении. - США не должны передавать контроль над интернетом ООН или международному сообществу". В кампании миллиардера напомнили, что это может произойти уже 1 октября, если не вмешается Конгресс.

"США создали, развили и расширили (зону охвата) интернета по всему миру, - утверждается в сообщении. - Надзор США за интернетом позволил сохранить его открытым и свободным от правительственной цензуры". В штабе республиканца также считают, что передачу контроля над интернетом в руки международного сообщества, которую поддерживают в том числе президент Барак Обама и экс-госсекретарь Хиллари Клинтон, могут использовать в своих интересах "такие страны, как Китай и Россия".

В настоящее время подконтрольная правительству США Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами (ICANN) осуществляет контроль над интернетом через структуру созданной для этих целей организации под названием Администрация адресного пространства интернета (IANA). В середине августа ICANN доложила, что успевает в оговоренные ранее сроки завершить всю необходимую подготовку для перехода к новому режиму управления интернетом. В правительстве США в свою очередь заявили, что, если "не возникнет каких-либо серьезных препятствий", оно "предполагает позволить контракту на выполнение функций IANA истечь с 1 октября".

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Администрация США считает, что новая модель управления интернетом должна быть глобальной и принципиально негосударственной, однако в Конгрессе не все согласны с таким мнением. Так, бывший участник предвыборной гонки этого года, сенатор-республиканец от штата Техас Тед Круз внес законопроект, который призван заблокировать процесс передачи контроля над интернетом. Кроме того, председатель профильного подкомитета сенатского юридического комитета Чак Грассли открыто выражал сомнение в том, что переход к новой модели "отвечает интересам американского народа и глобального интернет-сообщества".

Россия, как не раз указывало Министерство связи и массовых коммуникаций РФ, давно выступает за передачу функций по управлению глобальным интернет-пространством международным структурам и критикует нежелание США расстаться со своей привилегированной ролью в этой сфере.

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