Сенат США отказался блокировать продажу оружия Саудовской Аравии

ВАШИНГТОН, 22 сентября. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Сенат Конгресса США на заседании в среду отклонил проект резолюции, которая блокировала продажу Саудовской Аравии танков, стрелкового оружия и оборудования на общую сумму $1,15 млрд. За ее принятие проголосовали лишь 27 членов палаты, 71 высказался против.

Авторами текста выступили сенатор-республиканец Рэнд Пол и его коллега из Демократической партии Крис Мерфи, оба они выражают обеспокоенность участием королевства в йеменском конфликте. "Тысячи мирных жителей гибнут, террористические группы внутри страны (Йемена - прим. ТАСС), такие как "Аль-Каида" (запрещена в РФ) и "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), становятся все сильнее", - говорится, в частности, в заявлении Мерфи. По мнению законодателей, пока политика Эр-Рияда не изменится, "США должны приостановить дальнейшие продажи оружия".

Сенаторы, в частности, предлагали не поставлять Саудовской Аравии более сотни танков Abrams, оптические системы к ним, пулеметы крупного калибра, пехотные пулеметы М240, гранатометы, а также учебные боеприпасы. Они выступали против поставок машин М88, задачей которых является эвакуация и ремонт танков. Данная сделка ранее была одобрена Госдепартаментом.

В Йемене с августа 2014 года не прекращается противостояние между правительственными силами и хуситами, однако в наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года возглавляемой Саудовской Аравией коалиции, поддержавшей президента страны Абд Раббо Мансура Хади. По данным ООН, в результате боевых действий погибли более 6,4 тысячи человек, свыше 30 тысяч получили ранения.

ОБ "ИСЛАМСКОМ ГОСУДАРСТВЕ" "Исламское государство" (ИГ) - исламистская террористическая организация, действующая на территории Ирака и Сирии. Создана 15 октября 2006 года в результате слияния 11 радикальных суннитских формирований. "Костяк" группировки формируют боевики, сражавшиеся с американскими войсками в период их пребывания в Ираке и с силами правительства Башара Асада в Сирии. ИГ признано террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года). Деятельность группировки на территории РФ запрещена. Террористическая организация "Исламское государство". Досье