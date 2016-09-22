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Власти Венесуэлы отказались провести референдум об отставке Мадуро в 2016 году

Международная панорама
22 сентября, 4:31 UTC+3 МЕХИКО МЕХИКО 22, сентября. /ТАСС
Референдум может быть проведен в середине первого квартала 2017 год
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МЕХИКО, 22 сентября. /ТАСС/. Референдум по досрочному прекращению полномочий президента Венесуэлы Николаса Мадуро в случае сбора необходимого количества подписей может пройти не раньше 2017 года. Об этом сообщил в среду Национальный избирательный совет (НИС) южноамериканской республики.

"В случае если будут выполнены нормативные требования и собран минимальный кворум для запуска механизма, о проведении референдума будут объявлено в начале декабря. От этой даты начнется отсчет 90 дней, которые есть у НИС, чтобы провести референдум. Таким образом событие может произойти в середине первого квартала 2017 года", - приводит газета El Nacional сообщение НИС.

Представитель органа Луис Эмилио Рондон также сообщил журналистам, что второй этап сбора подписей в пользу референдума пройдет с 26 по 28 октября. Для проведения плебисцита оппозиции необходимо заручиться поддержкой 20% избирателей.

В начале августа НИС признал подлинными подписи более чем 1% избирателей (329 тыс. человек). Венесуэльской оппозиции крайне важно провести референдум до января 2017 года. Если он состоится позже, то даже в случае отстранения главы государства от власти его пост на оставшиеся два года займет назначенный им вице-президент.

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