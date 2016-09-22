СМИ: в Северной Каролине в столкновениях с полицией погиб участник демонстрации

НЬЮ-ЙОРК, 22 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Один человек погиб в ходе столкновений участников демонстрации протеста с полицией в среду вечером в американском городе Шарлотт (штат Северная Каролина). Как сообщила мэрия Шарлотт, ответственность за его смерть несет не полиция.

"Гражданское лицо сделало смертельный выстрел в другое гражданское лицо. Сотрудники Управления полиции округа Шарлотт-Мекленбург не стреляли", - уточнили в мэрии. Ранее агентство Associated Press (AP) информировало о тяжелом ранении человека, которого в экстренном порядке погрузили на носилки, а затем - в машину скорой помощи.

Отряды полиции применили слезоточивый газ и пластиковые пули для разгона демонстрации, которая началась сутки назад. В ходе стычек прошлой ночью были ранены 12 блюстителей порядка, а этой ночью - еще пятеро их коллег. Есть сведения о нападении на оператора местного телеканала, который вел съемку в зоне противостояния.

Поводом для демонстрации, вылившейся в беспорядки, стало убийство во вторник полицейским чернокожего жителя Шарлотт. Он навлек на себя подозрения тем, что вышел из своей машины с огнестрельным оружием в руке и быстро сел обратно в автомобиль. Когда он появился снова, опять с оружием, полицейский открыл огонь на поражение из табельного оружия. Мужчина был доставлен в городскую больницу, где позже скончался.

Подобные случаи в США нередки. 16 сентября в городе Талса (штат Оклахома) стражи порядка сначала обездвижили безоружного афроамериканца, а затем убили его из табельного оружия. При этом полицейский перед тем, как выстрелить в неподвижно лежавшего человека, сообщил по рации, будто "подозреваемый не идет на сотрудничество". В США в этом году участились случаи эксцессов при задержании чернокожих подозреваемых и, как результат, ширятся акции протеста против произвола органов правопорядка.

В июле в США произошло два резонансных случая убийств блюстителей порядка. 7 июля афроамериканец Мика Хавьер Джонсон открыл огонь во время демонстрации в Далласе (штат Техас). В результате были убиты пять полицейских, ранения получили семь их коллег и двое гражданских лиц. 17 июля темнокожий Гэвин Лонг, ранее служивший в Корпусе морской пехоты США, застрелил троих стражей порядка и столько же ранил в городе Батон-Руж (штат Луизиана).

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