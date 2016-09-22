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Байден: США оказывают давление на Украину и ЕС, чтобы не дать им выйти из "Минска"

Международная панорама
22 сентября, 4:52 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин
У США "есть основания для беспокойства", заявил вице-президент США, добавив, что Россия не выполнят свою часть обязательств по минским договоренностям
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НЬЮ-ЙОРК, 22 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. США стараются оказать предельное давление на Украину, Германию и Францию, чтобы не позволить обвинить Киев в срыве минских договоренностей и не дать возможность Евросоюзу умыть руки. Это признал вице-президент США Джозеф Байден, выступая в среду в Совете по международным отношениям в Нью-Йорке.

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"Мы оказываем сильнейшее давление на всех в Европе, в особенности, на Меркель (канцлера Германии Ангелу Меркель) и Олланда (президента Франции Франсуа Олланда), чтобы затруднить им выход (из минского процесса)", - сказал Байден, отвечая на вопросы журналистов. Он дал понять, что у США "есть основания для беспокойства", поэтому Вашингтон "удвоил усилия с тем, чтобы Украина сделала то, что должна сделать, и еще больше затруднить европейцам выход" из минского процесса. Байден в очередной раз озвучил принятый в США штамп о том, что Россия якобы не выполняет свою часть обязательств по этим договоренностям.

Как информировал вице-президент США, "мы сейчас составляем подробную дорожную карту шагов, которые предстоит сделать в первую и во вторую очередь". "Это прежде всего гарантии безопасности - от России до политических мер, которые должна принять Украина. Некоторые из этих шагов будет сделать очень сложно", - предупредил Байден, приведя в качестве примера "особый статус Донбасса, для которого потребуется внести поправки в конституцию" Украины.

В основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе лежат минские договоренности, которые предполагают не только прекращение огня, отвод вооружений, проведение амнистии, возобновление экономических связей, но и проведение глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

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Однако до сих пор этот план остается нереализованным. Киев отказался от выполнения пункта об амнистии, продолжает экономическую блокаду Донбасса. Не выполнен ни один из пунктов политического урегулирования: не проведена конституционная реформа, не введен в действие закон об особом статусе региона, не принят закон о выборах в Донбассе. Вместо этого украинская сторона, ссылаясь на необходимость обеспечения безопасности, настаивает на передаче ей участка границы с РФ, хотя это должно произойти, согласно минским договоренностям, только после выборов.

17 сентября канцлер Германии Ангела Меркель после телефонного разговора с президентом Украины Петром Порошенко выразила надежду на то, что в ближайшие недели удастся продвинуться в реализации минских соглашений. За то, чтобы сдвинуть выполнение договоренностей с "мертвой точки", высказался 13 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, для этого необходимо, чтобы Киев и Донбасс выполнили взятые на себя обязательства.

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Что привело к возникновению конфликта, как он развивался и какое влияние оказал на расстановку сил в международных отношениях - в спецпроекте ТАСС

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