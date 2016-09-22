СМИ: премьер Японии заверил США, что сохранит санкции в отношении России

ТОКИО, 22 сентября. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на встрече с вице-президентом США Джозефом Баденом заявил в четверг, что ведет диалог с Россией для решения проблемы Южных Курил, однако намерен придерживаться единой позиции "семерки" в вопросе о санкциях, введенных в отношении Москвы в связи с ситуацией вокруг Украины. Об этом сообщил сегодня телеканал NHK.

Готовность к диалогу

"Я всерьез намерен разрешить проблему северных территорий, - цитирует телеканал японского премьера. - С этой целью я пригласил президента России Владимира Путина посетить в декабре Японию. Однако мы сохраняем санкции, введенные в отношении России в связи с Украиной, и наше сотрудничество в этом с группой семи ведущих стран остается неизменным".

На встрече, сообщает NHK, вице-президент США выразил уверенность в "твердости позиции Японии".

Владимир Путин и Синдзо Абэ договорились 2 сентября на двусторонней встрече во Владивостоке, что президент России посетит Японию в декабре. Перед этим визитом предстоит серия интенсивных двусторонних контактов, включая поездку главы японского МИД в Москву и проведение в Токио заседания двусторонней Межправительственной комиссии по торгово- экономическим вопросам.

Антироссийские санкции

В связи с ситуацией вокруг Украины правительство Японии ввело санкции в отношении России.

В марте 2014 года Токио приостановил консультации с Москвой о смягчении визового режима и отложил на неопределенный срок начало переговоров о возможном заключении трех договоров - об инвестиционном сотрудничестве, сотрудничестве в освоении космоса и предотвращении опасной военной деятельности. Затем было объявлено, что Япония временно не будет выдавать визы 23 деятелям российских государственных и прочих структур. Их список не разглашается.

Правительство Японии приняло также решение о замораживании в случае обнаружения в стране имущества 40 лиц, имеющих отношение к Крыму, Донецкой и Луганской народным республикам (ДНР и ЛНР), а также двух крымских компаний. В начале декабря Токио опубликовал новый санкционный список, в который вошли 26 человек и 14 организаций, связанных с ЛНР и ДНР.

Правительство Японии также запретило на своей территории эмиссию ценных бумаг со сроком погашения более 90 дней без особого разрешения Внешторгбанку, Внешэкономбанку, Газпромбанку, Россельхозбанку и Сбербанку. Сообщалось также об усилении инспекций, призванных не допустить экспорт в РФ вооружений и соответствующих технологий.