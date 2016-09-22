СМИ: Ким Чен Ын сфотографировался с участниками ядерного испытания

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ПХЕНЬЯН, 22 сентября. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. Ким Чен Ын выразил уверенность, что ученые и технологи КНДР "внесут новый вклад в дело консолидации стратегических позиций республики в качестве полноценной ядерной державы". Председатель Трудовой партии Кореи и Госсовета республики, сообщает в четверг информационное агентство ЦТАК, заявил об этом во время фотосессии с участниками проведенного в стране испытания ядерной боеголовки, которые бурно приветствовали своего лидера.
КНДР 9 сентября провела пятое ядерное испытание, приуроченное к 68-й годовщине основания страны. Как заявили в Пхеньяне, тест "подтвердил, что ядерная боеголовка может быть установлена на баллистических ракетах" вооруженных сил страны. До этого Северная Корея осуществила четыре ядерных теста: в 2006, 2009, 2013 и в январе 2016 года.
20 сентября КНДР объявила об успешно проведенном тесте нового двигателя для ракеты-носителя национальной разработки. Как сообщило ЦТАК, Ким Чен Ын посетил Космический центр Сохэ на территории северо-западной провинции Пхёнан-Пукто и "лично руководил испытанием двигателя, предназначенного для вывода геостационарного спутника на орбиту".
Глава государства потребовал от специалистов в сжатые сроки осуществить его запуск, поскольку, по его словам, в ближайшие два года республике "необходимо обзавестись собственными геостационарными спутниками". Он похвалил ученых и технологов, сумевших добиться столь существенного прогресса, "несмотря на сложное экономическое положение в стране".
По словам Ким Чен Ына, космическая индустрия - "важный показатель государственной мощи". В этой связи он распорядился активизировать деятельность по изучению околоземного пространства в рамках национальной пятилетней космической программы.