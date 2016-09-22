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Порошенко отрицает, что Трамп отказал ему во встрече в Нью-Йорке

Международная панорама
22 сентября, 7:10 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин
Ранее член Сената Конгресса США от Демократической партии Крис Кунс рассказал, что Порошенко напрашивался на встречу с Трампом в кулуарах сессии ГА ООН, однако республиканец проигнорировал его
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НЬЮ-ЙОРК, 22 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Президент Украины Петр Порошенко отрицает, что кандидат на пост главы американского государства от Республиканской партии Дональд Трамп демонстративно отказался встретиться с ним во время 71-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН в Нью-Йорке. Об этом Порошенко заявил в среду телекомпании CNN.

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"У нас не было никаких отказов (во встрече)", - лаконично сказал президент Украины.

Как сообщил ранее член Сената Конгресса США от Демократической партии Крис Кунс, Порошенко напрашивался на встречу с Трампом в кулуарах сессии ГА ООН, однако республиканец проигнорировал его. "Минувшим летом я во главе делегации посетил Восточную Европу. Мы нанесли визит на Украину и я знаю, что президент Порошенко искал встречи с Дональдом Трампом, когда тот встречался с президентом Египта. Ему (Порошенко) отказали", - рассказал сенатор CNN.

В понедельник Порошенко провел встречу с кандидатом в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон в ходе мероприятий сессии Генассамблеи ООН.

Согласно графику мероприятий, составленному избирательным штабом, Трамп выступил в среду в штате Огайо, 22 сентября едет в Пенсильванию, а 24 сентября - в Вирджинию. 26 сентября состоятся общенациональные дебаты с участием миллиардера и его соперницы в предвыборной борьбе Клинтон. И в этот же день в Нью-Йорке завершится общеполитическая дискуссия в рамках 71-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. По оценке журнала "Форин полиси", у Порошенко крайне мало шансов увидеться с кандидатом в президенты от республиканцев.

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Персоны
Трамп, Дональд Порошенко, Петр Алексеевич
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