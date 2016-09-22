МИД Южной Кореи: КНДР остается черной дырой в области прав человека

ООН, 22 сентября. /ТАСС/. Международное сообщество должно предпринять шаги, направленные на улучшение ситуации с правами человека в КНДР. Об этом заявил в среду министр иностранных дел Республики Корея Юн Бён Се на полях проходящей в Нью-Йорке 71-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Несмотря на все усилия международного сообщества, направленные на поддержку и продвижение прав человека в мире, КНДР продолжает оставаться в этом смысле настоящей черной дырой", - заметил глава МИД. "Пхеньян осуществил пятое по счету ядерное испытание в тот момент, когда страна подверглась мощнейшему за многие десятилетия наводнению. Это говорит о пренебрежительном отношении руководства к жизням обычных граждан страны, - сказал Юн Бён Се. - КНДР, которая является одной из беднейших стран мира, направляет свои и без того скудные ресурсы на разработку оружия массового уничтожения, в то время как не может обеспечить базовые нужды своих граждан".

Глава южнокорейского МИДа выразил надежду, что "Генассамблея ООН даст Пхеньяну понять, что массовые нарушения прав человека, совершаемые властями КНДР, будут иметь серьезные последствия".

Как сообщало ранее Центральное телевидение КНДР, сотни людей погибли в стране в результате сильного наводнения в провинции Хамгён-Пукто, 70 тыс. жителей пострадавших районов были эвакуированы. Наводнение разрушило 11,6 тыс. зданий, серьезно повредило 180 участков автомобильных дорог и более 60 мостов, нарушило энергоснабжение и прервало линии связи.

Пхеньян 9 сентября осуществил пятый по счету подземный атомный взрыв, который стал самым мощным в истории северокорейских ядерных испытаний. КНДР ранее провела четыре атомных теста: в 2006, 2009, 2013 и в январе 2016 года.

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