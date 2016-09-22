Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.09:
$ 64.44
€ 71.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

МИД Южной Кореи: КНДР остается черной дырой в области прав человека

Международная панорама
22 сентября, 7:33 UTC+3 ООН ООН 22, сентября. /ТАСС
Глава внешнеполитческого ведомства Южной Кореии выразил надежду, что Генассамблея ООН даст Пхеньяну понять, что массовые нарушения прав человека будут иметь серьезные последствия
Материал из 1 страницы

ООН, 22 сентября. /ТАСС/. Международное сообщество должно предпринять шаги, направленные на улучшение ситуации с правами человека в КНДР. Об этом заявил в среду министр иностранных дел Республики Корея Юн Бён Се на полях проходящей в Нью-Йорке 71-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Читайте также новости по теме:
Ядерные испытания в КНДР
© AP Photo/Ahn Young-joon
КНДР успешно провела испытание нового ракетного двигателя
В КНДР проходят митинги в поддержку проведенного в стране ядерного теста
В столице КНДР прошел многотысячный митинг в поддержку ядерного испытания

"Несмотря на все усилия международного сообщества, направленные на поддержку и продвижение прав человека в мире, КНДР продолжает оставаться в этом смысле настоящей черной дырой", - заметил глава МИД. "Пхеньян осуществил пятое по счету ядерное испытание в тот момент, когда страна подверглась мощнейшему за многие десятилетия наводнению. Это говорит о пренебрежительном отношении руководства к жизням обычных граждан страны, - сказал Юн Бён Се. - КНДР, которая является одной из беднейших стран мира, направляет свои и без того скудные ресурсы на разработку оружия массового уничтожения, в то время как не может обеспечить базовые нужды своих граждан".

Глава южнокорейского МИДа выразил надежду, что "Генассамблея ООН даст Пхеньяну понять, что массовые нарушения прав человека, совершаемые властями КНДР, будут иметь серьезные последствия".

Как сообщало ранее Центральное телевидение КНДР, сотни людей погибли в стране в результате сильного наводнения в провинции Хамгён-Пукто, 70 тыс. жителей пострадавших районов были эвакуированы. Наводнение разрушило 11,6 тыс. зданий, серьезно повредило 180 участков автомобильных дорог и более 60 мостов, нарушило энергоснабжение и прервало линии связи.

Пхеньян 9 сентября осуществил пятый по счету подземный атомный взрыв, который стал самым мощным в истории северокорейских ядерных испытаний. КНДР ранее провела четыре атомных теста: в 2006, 2009, 2013 и в январе 2016 года.

СПЕЦПРОЕКТ
Факты и легенды об ООН
История ООН, рассказанная дипломатами, – в спецпроекте ТАСС

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
КНДР Республика Корея
Темы
Ядерные испытания в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
В других СМИ
Реклама
Фото
7
Экс-президент Бразилии Руссефф приняла участие в акции своих сторонников в Рио-де-Жанейро
13
Почти 30 человек пострадали в результате взрыва в центре Нью-Йорка
11
15 полицейских пострадали в ходе манифестации во Франции
Выборы-2016
Седьмой созыв Госдумы. LIVE
Госдума современной России. Спецпроект ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
24 вуза из РФ вошли в рейтинг лучших университетов мира по версии журнала THE
2
Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в море у берегов Сочи
3
Губернатор Северной Каролины объявил чрезвычайное положение в городе Шарлотт
4
Порошенко отрицает, что Трамп отказал ему во встрече в Нью-Йорке
5
СК начал доследственную проверку по факту крушения Ми-8 МЧС в Подмосковье
6
Кросби: хоккеисты РФ и Канады будут волноваться перед возможной очной встречей
7
Вертолет Ми-8 МЧС разбился в Подмосковье
Темы дня
Реклама