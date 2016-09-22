Глава МИД Австрии посоветовал Украине наладить хорошие отношения и с ЕС, и с РФ

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ООН, 22 сентября. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Глава МИД Австрии Себастьян Курц считает, что Украина должна наладить хорошие отношения и с Европейским союзом, и с Россией. С таким заявлением он выступил в среду на 71-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
"По нашему мнению, нужно найти решения помимо прекращения огня, нам нужна свободная и стабильная Украина, у которой будут хорошие отношения и с Российской Федерацией, и с Евросоюзом", - сказал Курц. "Для укрепления безопасности нам всем нужно восстановить доверие", - добавил он.
Круц выразил уверенность в том, что важную роль в этом процессе может сыграть ОБСЕ. Глава МИД Австрии заверил, что в числе приоритетов председательства Вены в этой организации в 2017 году будет "урегулирование конфликтов на востоке Украины, в Грузии, Нагорном Карабахе и Приднестровье".
После силового отстранения от власти в феврале 2014 года президента Виктора Януковича в Крыму начались массовые протесты. Власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% жителей полуострова, имеющих право голоса. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7 и 95,6%, соответственно.
18 марта того же года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта он был ратифицирован Федеральным Собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.