СМИ: Венгрия назвала Лондон запретной для посещения зоной из-за иммигрантов

ЛОНДОН, 22 сентября. /ТАСС/. Правительство Венгрии выпустило официальный буклет, где объявило британскую столицу запретной зоной из-за большого числа иммигрантов. Об этом в среду сообщила электронная версия газеты Financial Times.

По ее данным, наряду с Лондоном в список подобных зон вошли такие города Европы, как Брюссель, Марсель, Берлин, Стокгольм и Копенгаген. Буклет с картой не рекомендуемых для посещения европейских городов был распространен по всей Венгрии.

Будапешт связывает высокий уровень иммиграции с всплеском терроризма и насилия в Европе. В ответ на действия венгерского правительства МИД Великобритании, а также послы из Франции, Дании, Бельгии и Швеции выразили недовольство своенравной интерпретацией иммиграционной ситуации в европейских странах. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто, в свою очередь отметил, что буклет составлен с опорой на данные полиции и других силовых структур.

2 октября в Венгрии пройдет референдум, в ходе которого граждане должны сказать, поддерживают ли они введенные Евросоюзом обязательные квоты на размещение в их стране беженцев. В поддержку референдума в мае в парламенте проголосовала правящая партия ФИДЕС - Венгерский гражданский союз и ультраправое движение "За лучшую Венгрию" - "Йоббик". Оппозиции не удалось опротестовать решение парламента ни в одной инстанции, в том числе в Конституционном суде, который в итоге поручил президенту назначить окончательную дату проведения референдума.