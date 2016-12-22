В Киеве осквернили стелу на площади Победы

КИЕВ, 22 декабря. /ТАСС/. Вандалы минувшей ночью осквернили памятный обелиск на площади Победы, установленный в честь обороны Киева во время Великой Отечественной войны.

Как сообщает корреспондент ТАСС, на 40-метровой стеле злоумышленники большими буквами написали слово "оккупанты".

Архитектурный памятник сейчас находится в строительных лесах, поэтому вандалам не составило труда забраться на высоту.

Обелиск Городу-герою Киеву был открыт 8 мая 1982 года. На стеле, облицованной белым мрамором, изображены Звезда Героя и орден Ленина. Звание Города-героя Киеву было присвоено в 1961 году.

Массовая декоммунизация на Украине, в ходе которой нынешние власти пытаются "порвать с советским прошлым", пока не коснулась стелы на площади Победы. Правда, сейчас здесь ведется масштабная реконструкция и пока неизвестно, что останется на обелиске после ее завершения.

Закон о декоммунизации

Закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов" действует на Украине с мая 2015 года. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей.

На практике в ходе кампании по переименованиям Украина отказывается не только от всего "советского", но также от всего, напоминающего о недавних связях с Россией. К примеру, Московская площадь украинской столицы с недавних пор стала Демеевской.

Институт национальной памяти Украины опубликовал список из 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации".

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