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Рождественский рынок в Берлине вновь открылся после теракта

Международная панорама
22 декабря, 13:49 UTC+3 БЕРЛИН /Корр. ТАСС, Михаил Щербаков
Разрушенная часть рынка все еще остается закрытой
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© AP Photo/Markus Schreiber

БЕРЛИН, 22 декабря. /Корр. ТАСС Михаил Щербаков/. Рождественский рынок в западной части Берлина, который 19 декабря был атакован террористом на грузовике, вновь открылся для посетителей. Об этом сообщает телеканал N-TV.

Вместе с тем, разрушенная часть ярмарки все же останется закрытой для праздничных гуляний. На месте трагедии в память о 12 погибших останется импровизированный мемориал с цветами, свечами и фотографиями. Власти Берлина выдали соответствующее разрешение.

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Как сообщает корреспондент ТАСС, расположенная на площади Брайтшайдплатц в центре западной части Берлина ярмарка теперь обнесена бетонными блоками, которые должны предотвратить возможное повторение трагедии. Такие же меры по безопасности появились и на других рождественских базарах Берлина.

Помимо этого, полиция сняла зону оцепления в районе места преступления. Как ожидается, перед открытием ярмарки в мемориальной церкви кайзера Вильгельма состоится поминальная служба по жертвам трагедии.

Вечером 19 декабря террорист, севший за руль грузовика, протаранил ограждения у рождественского рынка Берлина и проехал по его территории. В результате атаки погибли 12 человек, еще 48 были госпитализированы. Полиция ищет человека, находившегося за рулем тягача, за информацию о нем объявлено вознаграждение. Главным подозреваемым является уроженец Туниса Анис Амри, который, по имеющейся информации, уже попадал под надзор спецслужб.

Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

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