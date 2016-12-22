СМИ: Сербия бесплатно получит от РФ шесть МиГ-29, 30 танков и 30 бронемашин

БЕЛГРАД, 22 декабря. /ТАСС/. Сербия в качестве поддержки от России бесплатно получит шесть истребителей МиГ-29, 30 танков Т-72 С и 30 боевых разведывательно- дозорных машин БРДМ-2. При этом модернизация самолетов будет осуществлена в три этапа и обойдется Сербии от €180 млн до €230 млн, сообщило агентство Tanjug

"Если бы мы рассчитывали купить самолеты, оснащенные такими ракетами, которые мы хотим, то их стоимость составила бы около €600 млн", - приводит агентство слова премьер-министра Сербии Александара Вучича после встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу 21 декабря.

По мнению Вучича, достигнутые договоренности значительно улучшат возможности сербской армии. "Мы также получили в дар 30 танков Т-72 С, 30 боевых разведывательных бронемашин БРДМ-2 и стрелковое оружие калибра 14,5 мм", - сообщил Вучич.

По словам премьер-министра, соглашение о поставке самолетов должно быть подписано до пятницы. При этом передача МиГ-29 может быть осуществлена по одному из двух сценариев. Первый предполагает транспортировку самолетов в марте в сопровождении российских специалистов для ремонта авиационной техники в Сербии. Второй - оставить их в России до ноября следующего года и получить их уже отремонтированными и модернизированными.

Как отмечает Tanjug, на встрече также обсуждался вопрос о системах ПВО "Бук-М1", "Бук-М2" и о зенитном пушечно- ракетном комплексе "Тунгуска". "Мы и сегодня могли взять "Бук-М1" и "Бук-М2" по рыночным ценам. Но на данный момент у нас нет таких денег (500 миллионов евро), лучше мы дождемся 2018 года", - приводит агентство слова Вучича.