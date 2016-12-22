СМИ: Сербия бесплатно получит от РФ шесть МиГ-29, 30 танков и 30 бронемашин

Чем вооружилась армия России в 2016 годуАрмия и ОПК 22 декабря, 17:15
Объявлен конкурс проектов по улучшению мираСоциальная ответственность 22 декабря, 17:11
В Литве нашли якобы российское шпионское ПО на правительственных компьютерахМеждународная панорама 22 декабря, 17:05
Захарова: Савченко была нужна Киеву в ПАСЕ только на времяПолитика 22 декабря, 17:00
Мизулина назвала закон о госсистеме учета обучающихся вторжением в семьюОбщество 22 декабря, 16:58
Свердловские власти подарили Судаку памятник покровителю города Стефану СурожскомуНовости Урала 22 декабря, 16:56
Елизавета II и принц Филип направляются в СэндрингемМеждународная панорама 22 декабря, 16:55
Фигуристы Тарасова и Морозов лидируют после короткой программы на чемпионате РоссииСпорт 22 декабря, 16:55
Фигуристка Кавагути назвала короткую программу на чемпионате России лучшей в сезонеСпорт 22 декабря, 16:52
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БЕЛГРАД, 22 декабря. /ТАСС/. Сербия в качестве поддержки от России бесплатно получит шесть истребителей МиГ-29, 30 танков Т-72 С и 30 боевых разведывательно- дозорных машин БРДМ-2. При этом модернизация самолетов будет осуществлена в три этапа и обойдется Сербии от €180 млн до €230 млн, сообщило агентство Tanjug
"Если бы мы рассчитывали купить самолеты, оснащенные такими ракетами, которые мы хотим, то их стоимость составила бы около €600 млн", - приводит агентство слова премьер-министра Сербии Александара Вучича после встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу 21 декабря.
По мнению Вучича, достигнутые договоренности значительно улучшат возможности сербской армии. "Мы также получили в дар 30 танков Т-72 С, 30 боевых разведывательных бронемашин БРДМ-2 и стрелковое оружие калибра 14,5 мм", - сообщил Вучич.
По словам премьер-министра, соглашение о поставке самолетов должно быть подписано до пятницы. При этом передача МиГ-29 может быть осуществлена по одному из двух сценариев. Первый предполагает транспортировку самолетов в марте в сопровождении российских специалистов для ремонта авиационной техники в Сербии. Второй - оставить их в России до ноября следующего года и получить их уже отремонтированными и модернизированными.
Как отмечает Tanjug, на встрече также обсуждался вопрос о системах ПВО "Бук-М1", "Бук-М2" и о зенитном пушечно- ракетном комплексе "Тунгуска". "Мы и сегодня могли взять "Бук-М1" и "Бук-М2" по рыночным ценам. Но на данный момент у нас нет таких денег (500 миллионов евро), лучше мы дождемся 2018 года", - приводит агентство слова Вучича.