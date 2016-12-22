Шведский инвалид-экстремал первым в мире достиг Южного полюса на инвалидной коляске

СТОКГОЛЬМ, 22 декабря. /ТАСС/. Житель Швеции Арон Андерсон заявил, что является первым в мире человеком, которому удалось достичь Южного полюса на инвалидной коляске. Об этом сообщает агентство Associated Press. Целью похода стал сбор средств на помощь детям, страдающим от онкологических заболеваний.

Путешествие Андерсона началось на побережье Антарктиды. Всего же протяженность маршрута составила около 640 км. Весь путь Андерсон проделал на усовершенствованной инвалидной коляске, к которой, в частности, были приделаны лыжи для удобства передвижения по снегу. Швед преодолел свой путь за 21 день, а температура воздуха во время путешествия составляла в среднем -30 градусов по Цельсию.

"Скользить по снегу здесь довольно трудно. Единственное, чего я сейчас хочу - поесть нормальной еды. Меня уже несколько утомили сублимированные и замороженные пайки", - сказал Андерсон.

По его словам, благодаря этой экспедиции удалось собрать около 5 млн шведских крон (примерно $540 тыс.). На своем персональном сайте Андерсон пишет о том, что он с 9 лет прикован к инвалидной коляске из-за развившегося у него в этом возрасте рака. Именно его болезнь стала причиной, побудившей экстремала совершить благотворительное путешествие.

В январе 2012 года сообщалось о том, что 33-летний гражданин США Грант Корган, который оказался парализованным после аварии в 2010 году, добрался со своей командой до Южного полюса. За 14 дней команда прошла 120 километров в условиях минусовой температуры. В команду Коргана также вошли паралимпиец Джон Дэвис, два гида и кинематографисты, которые снимали весь процесс на камеру.