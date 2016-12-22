Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.12:
$ 60.86
€ 63.56
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Шведский инвалид-экстремал первым в мире достиг Южного полюса на инвалидной коляске

Международная панорама
22 декабря, 15:16 UTC+3 СТОКГОЛЬМ СТОКГОЛЬМ 22, декабря. /ТАСС
Мужчина передвигался на модернизированной коляске с приделанными лыжами и питался сублимированными пайками
Материал из 1 страницы

СТОКГОЛЬМ, 22 декабря. /ТАСС/. Житель Швеции Арон Андерсон заявил, что является первым в мире человеком, которому удалось достичь Южного полюса на инвалидной коляске. Об этом сообщает агентство Associated Press. Целью похода стал сбор средств на помощь детям, страдающим от онкологических заболеваний.

Путешествие Андерсона началось на побережье Антарктиды. Всего же протяженность маршрута составила около 640 км. Весь путь Андерсон проделал на усовершенствованной инвалидной коляске, к которой, в частности, были приделаны лыжи для удобства передвижения по снегу. Швед преодолел свой путь за 21 день, а температура воздуха во время путешествия составляла в среднем -30 градусов по Цельсию.

"Скользить по снегу здесь довольно трудно. Единственное, чего я сейчас хочу - поесть нормальной еды. Меня уже несколько утомили сублимированные и замороженные пайки", - сказал Андерсон.

По его словам, благодаря этой экспедиции удалось собрать около 5 млн шведских крон (примерно $540 тыс.). На своем персональном сайте Андерсон пишет о том, что он с 9 лет прикован к инвалидной коляске из-за развившегося у него в этом возрасте рака. Именно его болезнь стала причиной, побудившей экстремала совершить благотворительное путешествие.

В январе 2012 года сообщалось о том, что 33-летний гражданин США Грант Корган, который оказался парализованным после аварии в 2010 году, добрался со своей командой до Южного полюса. За 14 дней команда прошла 120 километров в условиях минусовой температуры. В команду Коргана также вошли паралимпиец Джон Дэвис, два гида и кинематографисты, которые снимали весь процесс на камеру.

Смотрите также

Путешественник-инвалид впервые в истории покорит Южный полюс
Британский подросток стал самым юным путешественником, покорившим Южный полюс
Британский принц Гарри вернулся в Лондон из экспедиции на Южный полюс

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Страны
Швеция
В других СМИ
Реклама
Фото
14
Украденное Рождество: атака на ярмарку в Берлине унесла жизни двенадцати человек
7
Три человека ранены при стрельбе у железнодорожного вокзала в Цюрихе
17
Международный марафон ШОС в Куньмине завершился церемонией вручения наград
Интересное
Оправданные историей. Кого мы потеряли в уходящем году
Крымский мост: главные факты о стройке века
Такой разный Брежнев: факты из жизни генсека СССР
Россия 2016
100 лучших фотографий агентства ТАСС
Что искали россияне в 2016 году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Москве скончался внук Сталина
2
В переходе у метро "Коломенская" в Москве произошел взрыв
3
Минстрой ожидает рост цен на жилье в России в 2017 году
4
В Москве двое угонщиков совершили девять аварий, скрываясь от полиции
5
Южный вестибюль станции московского метро "Коломенская" открыли на вход
6
Момент взрыва в переходе на станции "Коломенская" попал на видео
7
Туристов из Австралии в Индонезии провели "маршем позора" за кражу
Темы дня
Реклама