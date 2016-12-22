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Доля проживающих с родителями молодых американцев достигла 40%

Международная панорама
22 декабря, 16:11 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 22, декабря. /ТАСС
Показатель проживающих с родственниками молодых граждан США побил 75-летний рекорд
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НЬЮ-ЙОРК, 22 декабря. /ТАСС/. Доля молодых граждан США, живущих в одном доме или квартире со своими родителями или родственниками, достигла 40% и побила 75-летний рекорд. Об этом со ссылкой на данные консалтинговой компании в сфере недвижимости Trulia сообщила сегодня газета Wall Street Journal.

Издание отмечает, что, несмотря на стабильный рост национальной экономики и увеличение числа рабочих мест, американцы в возрасте от 18 до 34 лет все еще живут со своими родителями. Более того, число тех из них, кто предпочитает такое проживание, растет с 2005 года. В докризисный период около 70% молодых граждан США жили отдельно.

Подчеркивается, что отличие от прежних посткризисных лет состоит в том, что сейчас восстановление экономики не сопровождается ростом стремления молодежи к жилищной автономности. Таким образом, спрос на жилье падает. Так, число граждан США в возрасте до 30 лет увеличилось за 10 лет на 5 млн человек, количество же домохозяйств в этой возрастной группе возросло за тот же период лишь на 200 тыс.

По словам аналитиков, такое положение дел объясняется увеличившейся в последнее время во многих городах арендной платой и ужесточением условий предоставления ипотечного кредита. Эксперты в сфере недвижимости полагают, что новая тенденция носит временный характер, но как долго она продлится, пока никто не берется предсказывать.

"Я не думаю, что эти изменения (с арендной платой и кредитами) навсегда отбили у молодых людей охоту к обзаведению собственным жильем, но эти условия, вероятно, будут удерживать показатели частного домовладения на исторически низком уровне еще в течение неопределенно длительного времени", - заявил главный экономист Trulia Ральф Маклохлин.

Летом 2016 года Федеральное правительство США, входящее в министерство финансов страны, ввело контроль над сделками с дорогостоящим недвижимым имуществом в Нью-Йорке, в двух округах штата Флорида, в Лос-Анджелесе, на пляжной зоне Сан-Франциско, в городе Сан-Диего (штат Калифорния), а также в Сан-Антонио (Техас). По словам представителей ведомства, это было сделано для получения информации о возможном отмывании денег и выработки дальнейших решений в части регулирования.

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