Трамп выбрал Келлиэнн Конуэй на пост своего советника

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Избранный президент США Дональд Трамп выбрал Келлиэнн Конуэй, которая ранее возглавляла его избирательный штаб, на пост своего советника в будущей администрации. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление переходной команды Трампа.

"Конуэй сыграла важнейшую роль в моей победе. Она является неутомимым и цепким защитником моего курса и обладает потрясающим видением того, как эффективно передать наши замыслы", - говорится в заявлении.

Конуэй родилась в 1967 году в штате Нью-Джерси. Имеет степень бакалавра в области политологии и степень доктора права. 1 июля была назначена старшим советником, а в августе стала руководителем избирательного штаба Трампа и первой женщиной на этом посту среди республиканцев.