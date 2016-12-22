ABC: спецслужбы США предупредили о возможной угрозе терактов в Нью-Йорке

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Спецслужбы США в четверг выступили с предупреждением о возможной угрозе терактов во время празднования Нового года на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке. С совместным обращением к общественности выступили Федеральное бюро расследований, нью-йоркское управление полиции и Министерство национальной безопасности США. Об этом сообщила телекомпания ABC, которая проводит параллель между наличием этой угрозы и недавним терактом на рождественском базаре в Берлине, жертвами которого стали 12 человек.

В своем заявлении американские спецслужбы заверяют, что они "не имеют информации, которая свидетельствовала бы о существовании конкретной, достоверной угрозы, направленной против или связанной с празднованием Нового 2017 года на Таймс-сквер в Нью-Йорке". "Однако мы сохраняем обеспокоенность по поводу того, что это событие может стать мишенью для не связанных ни с какой организацией злоумышленников-одиночек и доморощенных воинствующих экстремистов", - предупредили американские правоохранительные органы.

В качестве примеров терактов, совершенных "одинокими волками" - экстремистами, не связанными с какой-либо группировкой, спецслужбы США называют массовые убийства в американских городах Сан-Бернардино (штат Калифорния) и Орландо (штат Флорида), а также во французской Ницце. Эти преступления, как установило следствие, были совершены мусульманами, попавшими под влияние радикальной пропаганды.

ABC также сообщает со ссылкой на источники в американских органах безопасности, о том, что Анис Амри, подозреваемый в совершении теракта на рождественской ярмарке в Берлине 19 декабря, был известен спецслужбам США как человек, представляющий потенциальную угрозу.