СМИ: последние группы боевиков выведены из восточных кварталов Алеппо

Объявлен конкурс проектов по улучшению мираСоциальная ответственность 22 декабря, 17:11
Мизулина назвала закон о госсистеме учета обучающихся вторжением в семьюОбщество 22 декабря, 16:58
Свердловские власти подарили Судаку памятник покровителю города Стефану СурожскомуНовости Урала 22 декабря, 16:56
Елизавета II и принц Филип направляются в СэндрингемМеждународная панорама 22 декабря, 16:55
Фигуристы Тарасова и Морозов лидируют после короткой программы на чемпионате РоссииСпорт 22 декабря, 16:55
Фигуристка Кавагути назвала короткую программу на чемпионате России лучшей в сезонеСпорт 22 декабря, 16:52
Футболист "Баварии" Хуммельс покрасил волосы из-за проигранного спораСпорт 22 декабря, 16:47
Михалков разработал концепцию развития Ялтинской киностудииКультура 22 декабря, 16:44
Новую ледовую арену планируют построить в Екатеринбурге к 2018 годуСпорт 22 декабря, 16:39
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БЕЙРУТ, 22 декабря. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Последние группы боевиков, которые отказались сдаваться сирийской армии, покинули восточные кварталы Алеппо. Об этом сообщила в четверг правительственная телестанция "Аль-Ихбария". По ее информации, на КПП Рамуса прибыла колонна пикапов, в которой находятся члены бандформирований. Они проследуют в предместье Хан-эль-Асаль на западе Алеппо, которое находится под контролем вооруженной оппозиции.
Как утверждает "Аль-Ихбария", вывод боевиков завершен, и саперы сирийской армии начнут в ближайшее время операцию по разминированию тех районов, из которых ушли боевики. Ожидается, что со стороны командования ВС САР последует специальное заявление об окончательном освобождении северной столицы от бандформирований.
На КПП в Рамусе остаются сотрудники Международного комитета Красного Креста (МККК) и Сирийского общества Красного Полумесяца. Судя по всему, эвакуация мирных граждан еще будет продолжаться, учитывая резкое похолодание и наступившую в Сирии снежную погоду.