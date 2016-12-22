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СМИ: последние группы боевиков выведены из восточных кварталов Алеппо

Международная панорама
22 декабря, 15:50 UTC+3 БЕЙРУТ /Корр. ТАСС, Дмитрий Зеленин
Саперы сирийской армии начнут в ближайшее время операцию по разминированию тех районов, из которых ушли боевики
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БЕЙРУТ, 22 декабря. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Последние группы боевиков, которые отказались сдаваться сирийской армии, покинули восточные кварталы Алеппо. Об этом сообщила в четверг правительственная телестанция "Аль-Ихбария". По ее информации, на КПП Рамуса прибыла колонна пикапов, в которой находятся члены бандформирований. Они проследуют в предместье Хан-эль-Асаль на западе Алеппо, которое находится под контролем вооруженной оппозиции.

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Как утверждает "Аль-Ихбария", вывод боевиков завершен, и саперы сирийской армии начнут в ближайшее время операцию по разминированию тех районов, из которых ушли боевики. Ожидается, что со стороны командования ВС САР последует специальное заявление об окончательном освобождении северной столицы от бандформирований.

На КПП в Рамусе остаются сотрудники Международного комитета Красного Креста (МККК) и Сирийского общества Красного Полумесяца. Судя по всему, эвакуация мирных граждан еще будет продолжаться, учитывая резкое похолодание и наступившую в Сирии снежную погоду.

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