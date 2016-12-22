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Польский суд требует от немецкого телеканала публичных извинений перед узником Освенцима

Международная панорама
22 декабря, 16:00 UTC+3 ВАРШАВА /Корр. ТАСС, Ирина Полина
Апелляционный суд считает, что телеканал должен опубликовать извинения на своей официальной странице в интернете
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ВАРШАВА, 22 декабря. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Немецкий телеканал ZDF должен публично извиниться перед бывшим узником концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме Каролем Тендерой за использование в своей программе формулировки "польские лагеря смерти Майданек и Аушвиц". Соответствующее решение вынес в четверг апелляционный суд в Кракове.

Ранее суд первой инстанции постановил, что ZDF оскорбил честь и достоинство истца, но определил, что достаточными будут извинения, направленные Тендере письмом. Апелляционный суд считает, что телеканал должен опубликовать извинения на своей официальной странице в интернете.

Тендера подал в суд на немецкий телеканал после показа 15 июля 2013 года документального фильма "Неизвестные кадры. 1945. Освобождение концентрационных лагерей", в котором прозвучала формулировка "польские лагеря смерти Майданек и Аушвиц". После вмешательства дипломатов эта фраза была удалена, однако ветеран посчитал, что его национальная гордость остается оскорбленной.

В Аушвиц-Биркенау фашистами были уничтожены в газовых камерах и сожжены в крематориях свыше 1 млн евреев, а также десятки тысяч представителей польской интеллигенции и советских военнопленных. По разным данным, всего там погибли от 1,5 до 2 млн человек разных национальностей. Комплекс концлагерей был освобожден 27 января 1945 года Красной армией. В боях за освобождение лагеря и соседнего городка Освенцим погибли свыше 200 советских солдат и офицеров.

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