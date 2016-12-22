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Горсовет Киева отказался переименовать проспект Ватутина в проспект Шухевича

Международная панорама
22 декабря, 16:04 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 22, декабря. /ТАСС
На Украине после государственного переворота в 2014 году была развязана кампания по искажению и уничтожению памяти о российском и советском прошлом на территории страны
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КИЕВ, 22 декабря. /ТАСС/. Депутаты городского совета Киева отказались переименовать проспект, названный в честь советского военачальника времен Великой Отечественной войны Николая Ватутина, в проспект гауптштурмфюрера войск СС Романа Шухевича. Постановление поддержал только 41 депутат при проходном барьере в 61. За решение единогласно голосовали представители "Самопомощи" и националисты из "Свободы".

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На Украине после государственного переворота в 2014 году была развязана кампания по искажению и уничтожению памяти о российском и советском прошлом на территории страны. Для этого парламент в мае 2015 года принял отдельный закон "о декоммунизации". В рамках этой политики 7 июля депутаты киевского горсовета переименовали Московский проспект в проспект идейного лидера Украинской повстанческой армии (УПА - организация запрещена в РФ) Степана Бандеры. В тот же день они переименовали улицу Кутузова в улицу генерала Алмазова, переулок Кутузова в переулок Евгения Гуцало, улицу Суворова в Михаила Емельяновича-Павленко, улицу Баумана в Януша Корчака.

Институт национальной памяти Украины также опубликовал список из 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации".

Николай Ватутин - прославленный советский военачальник, генерал армии. В годы Великой Отечественной войны он участвовал во множестве военных операций, среди которых Сталинградская и Курская битвы, форсирование Днепра и освобождение Киева от фашистских захватчиков. В марте 1944 года на западе Украины Ватутин попал в засаду украинских коллаборационистов и получил серьезное ранение, от которого впоследствии скончался. Генерал похоронен в Киеве в Мариинском парке.

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