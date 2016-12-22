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В ДНР заявили об освобождении Киевом трех ополченцев

Международная панорама
22 декабря, 16:31 UTC+3 ДОНЕЦК ДОНЕЦК 22, декабря. /ТАСС
Киев передал Донецку трех человек 18 декабря
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ДОНЕЦК, 22 декабря. /ТАСС/. Украинская сторона вернула провозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) трех военнопленных. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.

"Не так давно нам в буферную зону привезли троих ранее удерживаемых украинской стороной. В легкой одежде и без документов. Но тем не менее привезли. И ребята сейчас на свободе", - сказала омбудсмен.

Как пояснили Донецкому агентству новостей в пресс-службе аппарата уполномоченного по правам человека, передача пленных состоялась 18 декабря. Все освобожденные не входят в число тех 15 человек, которых Киев намеревался передать республикам Донбасса до Нового года.

Ранее президент Украины Петр Порошенко помиловал девятерых из 15 пленных, которых Киев обещал передать ДНР и ЛНР. По словам представителя Украины в гуманитарной подгруппе Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе Ирины Геращенко, в число освобожденных вошли 6 женщин.

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