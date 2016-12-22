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Минобороны Турции: сотрудничество с РФ позволило достичь важных результатов в Алеппо

Международная панорама
22 декабря, 16:24 UTC+3 АНКАРА /Корр. ТАСС, Кирилл Жаров
Министр национальной обороны Турции Фикри Ышык напомнил, что Анкара изначально считала, что "борьба оппозиционных сил внутри Сирии с жестоким режимом является легитимной"
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АНКАРА, 22 декабря. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Турция и ее партнеры работают над тем, чтобы реализовать согласованную в Москве дорожную карту по сирийскому урегулированию. При этом взаимодействие с РФ уже позволило достичь значительного прогресса в процессе вывода населения из Алеппо, заявил во время выступления в парламенте министр национальной обороны Турции Фикри Ышык.

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Министр указал, что "сотрудничество с Россией позволило достичь важного прогресса в вопросе вывода населения из Алеппо". "20 декабря в Москве прошла трехсторонняя встреча Турции, РФ и Ирана. Сейчас идет работа над тем, чтобы реализовать эту московскую дорожную карту для обеспечения постоянного мира в Сирии", - сказал он. По словам Ышыка, "предательское убийство в Анкаре посла РФ Андрея Карлова было совершено, чтобы навредить нормализующимся отношениям Турции и РФ и нарушить планы по выводу населения из Алеппо".

Министр также напомнил, что Турция изначально считала, что "борьба оппозиционных сил внутри Сирии с жестоким режимом является легитимной". "Сейчас Россия окончательно признала (необходимость) размежевания оппозиционных умеренных сил и террористических группировок. Но примечательно, что есть еще ряд групп, которые настойчиво не признают этого", - заявил Ышык.

Говоря о ходе операции "Щит Евфрата", глава Минобороны сообщил, что "ВВС Турции в рамках операции на постоянной основе действуют в подконтрольном коалиции и России воздушном пространстве Сирии". "Операция проводится в полном соответствии с международным законодательством. Ее цель не допустить создания террористического коридора и очистить север Сирии от террористов", - утверждает он.

За время операции, начатой 24 августа, в Сирии уничтожены "принадлежавшие группировке "Исламское государство" (запрещена в РФ) 4 танка, 29 минометов, 97 машин, в том числе 41 машина, оборудованная оружием, 621 здание, 61 огневая точка, 28 командных центров, 17 складов с оружием, 11 заминированных автомашин", отметил министр.

Как утверждает сирийская правительственная телестанция "Аль-Ихбария", вывод боевиков из восточных кварталов Алеппо завершен. Ожидается, что со стороны командования ВС Сирии последует специальное заявление об окончательном освобождении северной столицы от бандформирований. На КПП в Рамусе, однако, остаются сотрудники Международного комитета Красного Креста (МККК) и Сирийского общества Красного Полумесяца. Судя по всему, эвакуация мирных граждан еще будет продолжаться, учитывая резкое похолодание и снежную погоду.

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