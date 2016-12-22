Премьер Турции: виновные в гибели Андрея Карлова будут наказаны

Мизулина назвала закон о госсистеме учета обучающихся вторжением в семьюОбщество 22 декабря, 16:58
Свердловские власти подарили Судаку памятник покровителю города Стефану СурожскомуНовости Урала 22 декабря, 16:56
Елизавета II и принц Филип направляются в СэндрингемМеждународная панорама 22 декабря, 16:55
Фигуристы Тарасова и Морозов лидируют после короткой программы на чемпионате РоссииСпорт 22 декабря, 16:55
Фигуристка Кавагути назвала короткую программу на чемпионате России лучшей в сезонеСпорт 22 декабря, 16:52
Футболист "Баварии" Хуммельс покрасил волосы из-за проигранного спораСпорт 22 декабря, 16:47
Михалков разработал концепцию развития Ялтинской киностудииКультура 22 декабря, 16:44
Новую ледовую арену планируют построить в Екатеринбурге к 2018 годуСпорт 22 декабря, 16:39
Премьер Турции: виновные в гибели Андрея Карлова будут наказаныМеждународная панорама 22 декабря, 16:28
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
АНКАРА, 22 декабря. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым в посольстве РФ в Анкаре оставил запись в траурной книге соболезнований в связи с гибелью посла Андрея Карлова, указав, что "все виновные понесут заслуженное наказание". Премьер в четверг прибыл в российское диппредставительство.
"Мы с болью в сердцах восприняли гибель в результате террористической атаки посла Российской Федерации в Турецкой Республике Андрея Карлова. Те, кто этим гнусным убийством хотел навредить нашим полноценным отношениям, разрушить мосты между народами, не достигнут своих целей. Все виновные один за одним будут выявлены и понесут заслуженное наказание", - написал Йылдырым.
Премьер указал, что "Карлов внес большой вклад в (развитие турецких) отношений с Россией и сейчас стал вечным символом турецко-российской дружбы". "Наша скорбь глубока. И наша решимость развивать отношения на основе общих интересов и ожиданий наших народов еще более укрепилась. От своего имени, от имени правительства и нации я приношу самые искренние соболезнования семье Карлова, его близким, российскому народу и правительству", - написал Йылдырым.
Посол РФ был застрелен 19 декабря во время выступления на открытии в Анкаре фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". Нападавший, являвшийся, по данным турецких властей, действующим сотрудником полиции, был ликвидирован местными силами безопасности в выставочном зале. В результате действий преступника ранены три человека. В МИД РФ квалифицировали произошедшее как теракт, Следственный комитет возбудил уголовное дело, квалифицировав убийство Карлова как акт международного терроризма.