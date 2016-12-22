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Премьер Турции: виновные в гибели Андрея Карлова будут наказаны

Международная панорама
22 декабря, 16:28 дата обновления: 22 декабря, 16:48 UTC+3
Бинали Йылдырым отметил, что посол внес большой вклад в развитие российско-турецких отношений
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Бинали Йылдырым

Бинали Йылдырым

© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

АНКАРА, 22 декабря. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым в посольстве РФ в Анкаре оставил запись в траурной книге соболезнований в связи с гибелью посла Андрея Карлова, указав, что "все виновные понесут заслуженное наказание". Премьер в четверг прибыл в российское диппредставительство.

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"Мы с болью в сердцах восприняли гибель в результате террористической атаки посла Российской Федерации в Турецкой Республике Андрея Карлова. Те, кто этим гнусным убийством хотел навредить нашим полноценным отношениям, разрушить мосты между народами, не достигнут своих целей. Все виновные один за одним будут выявлены и понесут заслуженное наказание", - написал Йылдырым.

Премьер указал, что "Карлов внес большой вклад в (развитие турецких) отношений с Россией и сейчас стал вечным символом турецко-российской дружбы". "Наша скорбь глубока. И наша решимость развивать отношения на основе общих интересов и ожиданий наших народов еще более укрепилась. От своего имени, от имени правительства и нации я приношу самые искренние соболезнования семье Карлова, его близким, российскому народу и правительству", - написал Йылдырым.

Посол РФ был застрелен 19 декабря во время выступления на открытии в Анкаре фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". Нападавший, являвшийся, по данным турецких властей, действующим сотрудником полиции, был ликвидирован местными силами безопасности в выставочном зале. В результате действий преступника ранены три человека. В МИД РФ квалифицировали произошедшее как теракт, Следственный комитет возбудил уголовное дело, квалифицировав убийство Карлова как акт международного терроризма.

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