Трамп призвал администрацию США наложить вето на проект резолюции по поселениям в Израиле

ВАШИНГТОН, 22 декабря. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Избранный президент США Дональд Трамп призвал в четверг действующую администрацию США не позволить Совету Безопасности (СБ) ООН принять проект резолюции, содержащей требование к Израилю прекратить поселенческую деятельность на палестинских территориях. Об этом говорится в заявлении, распространенном переходной командой республиканца.

"На резолюцию по Израилю, которая рассматривается в Совете Безопасности ООН, следует наложить вето", - отметил он.

СБ ООН проведет в четверг голосование по проекту резолюции, предложенной Египтом. В ней содержится требование к Израилю прекратить строительство поселений на оккупированных палестинских территориях.