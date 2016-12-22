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Трамп призвал администрацию США наложить вето на проект резолюции по поселениям в Израиле

Международная панорама
22 декабря, 16:38 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Антон Чудаков
СБ ООН проведет в четверг голосование по этой резолюции, предложенной Египтом
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ВАШИНГТОН, 22 декабря. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Избранный президент США Дональд Трамп призвал в четверг действующую администрацию США не позволить Совету Безопасности (СБ) ООН принять проект резолюции, содержащей требование к Израилю прекратить поселенческую деятельность на палестинских территориях. Об этом говорится в заявлении, распространенном переходной командой республиканца.

"На резолюцию по Израилю, которая рассматривается в Совете Безопасности ООН, следует наложить вето", - отметил он.

СБ ООН проведет в четверг голосование по проекту резолюции, предложенной Египтом. В ней содержится требование к Израилю прекратить строительство поселений на оккупированных палестинских территориях.

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