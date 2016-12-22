Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.12:
$ 60.86
€ 63.56
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Пхеньяне прошла панихида в память о погибшем в Турции Андрее Карлове

Международная панорама
22 декабря, 16:43 UTC+3 ПХЕНЬЯН ТАСС Юрий, Сидоров
Ранее посольство РФ в Пхеньяне посетил заместитель главы МИД КНДР Син Хон Чхоль, дипломаты из Сирии, Кубы, Великобритании, Египта, Болгарии, Китая, Монголии
Материал из 1 страницы

ПХЕНЬЯН, 22 декабря. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров /. Панихида в память о погибшем в Турции после Российской Федерации Андрее Карлове прошла в православном храме Святой Живоначальной Троицы в столице КНДР. Богослужение провел настоятель церкви отец Федор, корейский священник, прошедший обучение в Московской духовной семинарии. В храме, где был выставлена фотография известного российского дипломата в траурной рамке, собрались сотрудники российской дипмиссии во главе с послом Александром Мацегорой, других российских учреждений.

Галерея
6 фото
© Илья Питалев/РИА Новости/POOL/ТАСС

Посол Андрей Карлов похоронен на Химкинском кладбище

Были там и траурные венки, направленные различными правительственными и общественными организациями КНДР, в том числе Министерством иностранных дел, Министерством внешнеэкономических дел, Корейским комитетом по культурным связям с зарубежными странами.

Александр Мацегора выполнил свое обещание. В день гибели свое близкого друга, многие годы посвятившего Корее, он написал на сайте российского посольства в Пхеньяне: "Обещаю, в день, когда тебя положат в землю, над Пхеньяном будут звучать колокола православного храма Святой Живоначальной Троицы, который ты здесь строил".

Соболезнуют представители КНДР и дипломаты зарубежных стран

Во вторник посольство РФ в Пхеньяне, где была открыта траурная книга, посетил заместитель главы МИД КНДР Син Хон Чхоль, дипломаты из Сирии, Кубы, Великобритании, Египта, Болгарии, Китая, Монголии, главы представительств функционирующих здесь международных гуманитарных организаций.

Смотрите также
Андрей Карлов
"Жестокое и бесчеловечное": российская реакция на убийство Андрея Карлова

Министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо направил телеграмму с соболезнованиями своему российскому коллеге Сергею Лаврову. В ней отмечалось, что Андрей Геннадьевич Карлов, возглавлявший ранее российскую дипмиссию в Пхеньяне, "внес огромный вклад в развитие отношений между РФ и КНДР".

Андрей Карлов родился 4 февраля 1954 году в Москве. Дипломатическую карьеру он начал в 1979 году в КНДР, с 2001 по 2006 год занимал пост посла РФ в этой стране. Благодаря российскому дипломату отношения между двумя государствами приобрели характер долгосрочного партнерства. Он более 40 раз лично встречался с прежним руководителем КНДР Ким Чен Иром, установил тесные контакты со всеми представителями высшего руководства народной республики.

Глава российской дипмиссии в Турции был убит в понедельник вечером в Анкаре. Преступник несколько раз выстрелил дипломату в спину, когда тот выступал с речью на церемонии открытия фотовыставки о России. В Анкаре и Москве заявили, что целью покушения был подрыв российско-турецких отношений и процесса урегулирования сирийского конфликта. Россия и Турция договорились о совместном расследовании нападения.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Темы
Убийство российского посла в Анкаре
Страны
КНДР
В других СМИ
Реклама
Фото
14
Украденное Рождество: атака на ярмарку в Берлине унесла жизни двенадцати человек
7
Три человека ранены при стрельбе у железнодорожного вокзала в Цюрихе
17
Международный марафон ШОС в Куньмине завершился церемонией вручения наград
Интересное
Оправданные историей. Кого мы потеряли в уходящем году
Крымский мост: главные факты о стройке века
Такой разный Брежнев: факты из жизни генсека СССР
Россия 2016
100 лучших фотографий агентства ТАСС
Что искали россияне в 2016 году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Москве скончался внук Сталина
2
В переходе у метро "Коломенская" в Москве произошел взрыв
3
Минстрой ожидает рост цен на жилье в России в 2017 году
4
В Москве двое угонщиков совершили девять аварий, скрываясь от полиции
5
Южный вестибюль станции московского метро "Коломенская" открыли на вход
6
Момент взрыва в переходе на станции "Коломенская" попал на видео
7
Туристов из Австралии в Индонезии провели "маршем позора" за кражу
Темы дня
Реклама